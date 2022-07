Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'Union européenne a adopté deux projets de loi visant à obliger les grandes entreprises technologiques à être plus responsables et à rendre des comptes en ligne.

La loi sur les marchés numériques (DMA) et la loi sur les services numériques (DSA) entreront en vigueur le 1er janvier 2024 (en commençant par la DSA) et des entreprises comme Meta, Google et Apple devront se conformer à des changements opérationnels de grande envergure si elles souhaitent continuer à offrir leurs produits et services dans les États membres de l'UE.

La DMA est conçue pour permettre aux petites entreprises de mieux concurrencer les grandes entreprises technologiques par le biais de la législation, en exigeant par exemple que les grandes entreprises rendent leurs plates-formes plus interopérables avec leurs rivaux plus petits. Les plates-formes de messagerie, par exemple, devront mieux fonctionner les unes avec les autres, WhatsApp, Fscebook Messenger, Snapchat et autres devant permettre aux petites plates-formes de chat de s'intégrer au niveau logiciel plus qu'elles ne le font actuellement.

Il exige également que les marques qui exploitent actuellement des boutiques d'applications permettent aux développeurs et à d'autres tiers de proposer aux clients des offres en dehors des applications elles-mêmes.

Quant à l'ASN, le projet de loi exige davantage de mesures en matière de modération des services. Cela affectera certainement Twitter, Instagram, Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux qui veulent continuer à opérer en Europe.

En outre, certaines publicités ciblées sont proscrites, tandis que d'autres doivent être mieux contrôlées. L'utilisation de données personnelles pour des publicités ciblées n'est également plus autorisée par la loi.

Les sanctions prévues en cas d'infraction à la nouvelle réglementation peuvent être considérables. L'UE peut infliger des amendes allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise au cours des 12 mois précédents. Ce montant peut atteindre 20 % en cas de non-respect répété.

Comme le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'UE, ni les règlements de la DMA ni ceux de la DSA ne sont applicables ici. Toutefois, comme aux États-Unis, il est probable que les restrictions auront un impact mondial sur les différentes entreprises concernées.

Écrit par Rik Henderson.