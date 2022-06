L'application NHS sera dotée de nouvelles fonctionnalités l'année prochaine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon de nouvelles annonces du gouvernement, l'application NHS du Royaume-Uni va subir d'importantes améliorations au cours des deux prochaines années, notamment l'ajout éventuel de consultations vidéo dans l'application.

Apparemment, le gouvernement souhaite que 75 % des personnes utilisent l'application d'ici mars 2024, alors qu'elles sont moins de 50 % à l'avoir installée sur leur smartphone.

La première grande étape visée est le mois de mars 2023, date à laquelle le gouvernement souhaite que l'application permette aux gens de réserver directement leurs vaccins, de recevoir des alertes sanitaires sur les ordonnances et autres, de recevoir davantage de messages de leur médecin généraliste, de prendre et de gérer leurs rendez-vous à l'hôpital et d'accéder à leurs dossiers numériques.

Un an plus tard, en mars 2024, l'application devrait apparemment être en mesure de proposer des consultations vidéo en face à face que vous pourrez réserver, ce qui représente une amélioration majeure par rapport à ses capacités actuelles.

Cette annonce est une déclaration sur l'orientation de l'application, plutôt que quelque chose sur lequel vous pouvez fixer des dates spécifiques au-delà de ces deux objectifs annuels, donc nous ne savons pas quand chaque fonctionnalité pourrait arriver.

Dans de nombreux cas, cela dépendra également de la capacité des cabinets de médecins généralistes et des hôpitaux à s'adapter aux changements, plutôt que de les déployer dans tout le pays du jour au lendemain lorsque la fonctionnalité sera prête.

Écrit par Max Freeman-Mills.