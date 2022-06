Toutes ces images incroyables ont été réalisées par une intelligence artificielle appelée Dall-e 2.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous avons vu plusieurs systèmes d'images différents qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer des images en se basant uniquement sur les suggestions des utilisateurs. Certains de ces systèmes sont bien meilleurs que d'autres.

L'outil Imagen de Google, par exemple, est si performant que l'entreprise ne permet pas au public d'y accéder, car il pourrait être utilisé à mauvais escient. DALL-E 2 est l'un des autres exemples les plus impressionnants de cette IA appliquée aux images.

Il s'agit d'un projet de recherche qui utilise l'IA pour créer des images originales à partir d'une simple description textuelle saisie par un utilisateur. L'IA est capable de créer différentes œuvres d'art dans des styles variés et avec des détails époustouflants. Elle peut même modifier des images pour ajouter d'autres objets tout en tenant compte des ombres, des reflets et autres éléments préexistants.

Les résultats sont incroyables, et nous en avons rassemblé un certain nombre pour vous montrer quelques-uns des meilleurs exemples. Si vous voulez en voir plus, assurez-vous de suivre @openaidalle sur Instagram et @OpenAI sur Twitter.

Nous trouvons ce genre d'images à la fois particulièrement impressionnantes et insensées. Cette image d'un chien n'est pas une photo prise par une personne de son ami à quatre pattes, mais une image créée par l'IA.

C'est le résultat d'une simple demande de :

"Portrait d'un basset, 8k, photographie"

Voici une autre image où il a été demandé à Dall-e 2 de créer une photo. Cette fois, il s'agit d'un cliché digne d'Instagram d'un délicieux sandwich au bacon, qui est apparemment partiellement déconstruit.

Nous sommes impressionnés par le niveau de détail que Dall-e 2 peut atteindre. Non seulement il s'agit d'un minuscule navire convaincant, mais le réalisme est renforcé par l'éclairage réaliste et les effets bokeh.

"Diorama d'un bateau dans une bouteille, détaillé, bokeh"

Et si nous pouvions utiliser l'intelligence artificielle pour créer de nouvelles technologies. Imaginez qu'il vous suffise de saisir quelques mots pour avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler un nouveau gadget avant même d'essayer de le construire.

Lors de la création d'images, Dall-e 2 doit également tenir compte de l'environnement. Les reflets, les ombres et d'autres parties de l'image sont également travaillés pour que le résultat final réponde aux critères. Une chaise flottante a besoin d'une ombre.

L'ancien rencontre le nouveau avec une image de ce qui ressemble à une ancienne peinture à l'huile d'un de nos ancêtres portant un casque VR et pénétrant dans le Metaverse.

Dall-e 2 est capable de créer toutes sortes d'images impressionnantes. Y compris d'étonnantes œuvres d'art numérique représentant de curieuses créatures.

"Un papillon perché sur le museau d'un dragon endormi, art numérique"

Toutes les images créées ne sont pas photoréalistes. Certaines sont de simples images créées dans un style spécifique.

Ici, la demande portait sur l'image d'un astronaute se prélassant dans une station tropicale dans l'espace, dans un style vaporware.

Nous aimons l'idée que l'IA fasse preuve de créativité et crée des œuvres d'art qui pourraient facilement passer pour avoir été créées par une personne réelle.

Dans une autre vision, notre ami astronaute s'adonne maintenant à un sport de détente.

Ici, l'IA a été chargée de créer l'image d'un astronaute jouant au basket avec des plâtres dans l'espace, mais dans le style d'une illustration de livre pour enfants.

Ce qui est impressionnant dans ces systèmes d'imagerie assistée par l'IA, c'est la façon dont ils peuvent prendre plusieurs commandes et les transformer en une seule image.

Ces ours en peluche ne sont pas en train de pique-niquer, mais font des recherches sous-marines sur une technologie des années 1990.

Nous avons tous vu les incroyables dessins et glyphes des anciens Égyptiens, mais ne seriez-vous pas surpris de voir ceci ?

"Une ancienne fresque égyptienne d'un dieu animal égyptien utilisant un ordinateur"

Si vous regardez de trop près certaines de ces images, vous verrez quelques problèmes mineurs. Cependant, tout autant certaines des images générées par l'IA pourraient tout aussi bien être prises sur un smartphone bancal.

Cette image d'un chien faisant du skateboard pourrait aussi simplement avoir été postée sur Instagram avec un filtre astucieux appliqué.

"Un chien faisant du skateboard la nuit, Voigtlander Nokton 10.5mm f/0.95"

Dall-e 2 a certainement un certain flair artistique et est capable de créer de grandes œuvres de dessins animés. Elles sont agréables et excentriques.

"Portrait d'un mégalodon parlant au téléphone, style bande dessinée"

On peut supposer que Dall-e 2 a eu une tâche facile ici. Il est probable que l'IA a eu beaucoup de photos de cookies pour apprendre. Mais il est tout de même incroyable de penser que cela a été créé à partir d'une simple demande et non d'une seule photo prise par un photographe.

Certaines de ces images ressemblent à des filtres appliqués sur les médias sociaux. Ici, la demande portait sur une photo Polaroid et cela ajoute en soi à la crédibilité.

"Un Polaroïd d'un oiseau regardant l'objectif de l'appareil photo"

Une des images de nourriture les moins délicieuses que Dall-e 2 a créées. Celle-ci montre "un bol de soupe qui ressemble à un monstre, tricoté en laine". On nous a dit de ne jamais jouer avec notre nourriture mais cette nourriture semble vouloir jouer avec nous.

Quel joli chiot. Un petit chien en peluche mélangé à des nuages créés par une intelligence artificielle. Une autre œuvre d'art qui pourrait facilement passer pour avoir été faite par une vraie personne.

Avec toutes les photos que chacun publie en ligne de son chien, il n'est pas étonnant que l'IA puisse créer des images réalistes comme celle-ci lorsqu'on le lui demande.

Ni ce chien ni ce chat ne sont réels, et leur amour l'un pour l'autre ne l'est pas non plus. Le fait que vous puissiez entrer des données spécifiques telles que les races d'animaux et les actions et obtenir d'excellents résultats est incroyable.

Celle-ci ressemble à l'une de ces images de stock ringardes que vous trouverez en cherchant des images sur la croissance d'une entreprise. Seulement, l'IA l'a rendue plus brute avec les racines qui poussent dans la main de la personne.

Cette fois, on a demandé à Dalle-2 de créer la photo d'une vache qui est aussi une star du hip-hop en train de créer un hit en studio. Cette vache est un mec cool.

Nous aimons cette image car elle n'est pas seulement convaincante, mais elle a aussi un léger aspect 3D. Comme si vous pouviez mettre des lunettes 3D et qu'elle prenait vie.

