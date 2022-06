Cette IA transforme les mots en images de manière impressionnante

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il existe un certain nombre de systèmes d'intelligence artificielle intéressants qui ont été développés pour créer des images à partir de commandes. Nous avons déjà parlé de l'outil Imagen de Google, qui est d'un calibre si impressionnant que l'entreprise ne le dévoile pas au public par crainte d'une utilisation abusive.

Il existe cependant d'autres systèmes utilisant les réseaux adversariaux génératifs et l'IA pour créer des images similaires. C'est le cas de DALL-E 2 et de DALL-E mini, qui font fureur sur Internet.

DALL-E 2 est un système artificiel qui prétend créer des images et des œuvres d'art réalistes uniquement à partir d'une description fournie par l'utilisateur en langage naturel. Certaines de ces images sont remarquables, amusantes et impressionnantes. Nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures que nous avons vues pour votre plaisir.

Si vous avez vu Stranger Things, vous savez ce qu'est le Demogorgon. Mais que fait cette créature pendant son temps libre ? Cet utilisateur a imaginé qu'il aimait tirer sur des cerceaux.

C'est quand même assez intimidant. Imaginez vous mesurer à cette bête sur le terrain. Nous sommes impressionnés par les images créées ici. Elles ne sont pas parfaites, mais cela correspond bien au monstre fictif et à sa vie à l'envers.

Ce que nous aimons dans ces générations d'IA, c'est le nombre d'exigences différentes que vous pouvez ajouter à votre demande d'image et qui sont toujours incluses dans le résultat.

Celle-ci demandait de voir un hamster géant de la taille d'un godzilla portant un sombrero et attaquant Tokoyo. Mais aussi le faire en étant filmé par une caméra.

Vous avez probablement déjà vu de nombreux mèmes sur le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, mais l'avez-vous déjà vu sous forme de mannequin ?

Cette vue est certainement terrifiante et conviendrait parfaitement à un film d'horreur sur les médias sociaux.

Les gens plaisantent souvent en disant qu'ils auraient plus de temps pour jouer s'ils n'avaient pas à faire des choses ennuyeuses comme s'arrêter pour manger, boire ou faire d'autres tâches de la vie réelle. Maintenant, avec l'aide de l'IA, nous pouvons voir ce qui se passe si l'on pousse cette idée à l'extrême.

Nous trouvons amusant que l'IA ait choisi les couleurs vertes de Razer comme thème principal de ces couches de jeu.

C'est ce que maman voulait dire quand elle disait qu'il fallait manger des légumes ? Si vous ne le faites pas, ils vont devenir nucléaires. C'est votre travail de sauver l'humanité de la menace que représente le brocoli géant.

Nous avons vu un certain nombre d'événements spéciaux dans Fortnite ces dernières années, nous ne serions donc pas surpris d'en voir un avec un dirigeable aux proportions épiques (même si ce ne serait pas une nouveauté). Voir la catastrophe du Hindenburg se produire dans le jeu serait peut-être un peu trop.

Nous aimons voir des gens qui donnent vie à des personnages de fiction par des activités du monde réel. Surtout les activités assez médiocres qui sont en dessous de leur poste, comme lire un journal.

Certaines audiences ne peuvent pas être filmées et nécessitent un rendu artistique de ce qui s'est passé. Nous pensons que celui-ci démontre parfaitement ce à quoi cela pourrait ressembler si une bouteille prenait la barre.

Si vous n'avez pas de vrai jeu de Puissance 4, pourquoi ne pas faire le vôtre ? On imagine que ce sera salissant, mais au moins vous pourrez le manger après.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Date confirmée et premières offres annoncées Par Maggie Tillman · 21 Juin 2022

Certaines de ces créations d'IA sont un peu plus abstraites que d'autres, mais pour être honnête, le concept de celle-ci était déjà assez abstrait au départ.

Nous aimons que Dark Vador ait les mêmes pieds de pingouin que Pingu. Il s'intègre parfaitement.

Les Égyptiens avaient des œuvres d'art intéressantes et beaucoup croient déjà qu'ils étaient des extraterrestres. Il est donc parfaitement raisonnable de voir une ressemblance avec Deep Punk sur leurs murs.

Un jour, il est fort probable que notre nourriture soit imprimée en 3D. Dans certains cas, c'est déjà le cas, mais que penseraient les Italiens de pâtes provenant d'une imprimante ?

Il semble que l'IA ait du mal avec les crânes et les os de squelettes, mais au moins elle a essayé de créer le bon sentiment ici. Si seulement le squelette avait un corps avec lequel s'amuser. Vous voyez ce qu'on a fait là ?

Certaines de ces créations d'IA sont terrifiantes. Ici, quelqu'un a demandé à voir un Teletubby qui a été à la fois rouillé et couvert de bernacles. Le résultat final donnerait des cauchemars aux enfants.

Ici, l'utilisateur a demandé le lancement de SpaceX mélangé à Big Ben. Nous aimons le fait que cela ait commencé comme une fusée SpaceX à côté de l'horloge imposante, mais que cela se soit finalement transformé en Big Ben comme la fusée elle-même.

Nous imaginons que si vous essayez d'attraper Sonic le Hérisson sur une caméra de surveillance, vous n'obtiendrez probablement qu'un flou bleu passant à toute allure, mais peut-être pourriez-vous le prendre au dépourvu pendant un temps mort et voici le résultat.

Si Dark Vador devait passer un examen IRM, garderait-il son casque ? Ou le personnel clinique oserait-il lui demander de l'enlever ? À quoi ressembleraient les scans ? Nous ne le saurons jamais.

Nous l'aimons à plusieurs titres, non seulement à cause de l'œuvre créée par l'IA, mais aussi à cause du concept de Snoopy qui poursuit Snoop. C'est amusant.

Nous ne sommes pas sûrs que Monet aurait su ce qu'est une benne à ordures, mais nous aimons la façon dont l'IA a traduit son style en une image moderne.

Un autre artiste a vu son style recréé par l'IA. Nous pensons que c'est la recréation la plus précise dont l'IA est capable.

Écrit par Adrian Willings.