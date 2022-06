Qu'est-ce que Telegram Premium et qu'est-ce que vous obtenez ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après avoir annoncé qu'elle avait franchi le cap des 700 millions d'utilisateurs actifs et était devenue l'une des applications les plus téléchargées au monde en 2022, Telegram a annoncé un nouveau niveau premium pour ses super-utilisateurs.

Pendant des années, Telegram a été un service de messagerie sans frais et (surtout) sans publicité, offrant une messagerie pratique et sécurisée qui ne gagne pas d'argent avec les données de ses utilisateurs.

Au lieu de cela, il a fonctionné uniquement grâce à l'argent des investisseurs. Mais avec l'augmentation de sa base d'utilisateurs, et le coût de fonctionnement du service, Telegram a annoncé une nouvelle offre d'abonnement mensuel qui ajoute plus de fonctionnalités pour ses super-utilisateurs.

4,99 £/mois au Royaume-Uni

4,99 $/mois aux États-Unis

5,49 €/mois en Europe

C'est la question la plus importante, et la réponse est : pas beaucoup. Au Royaume-Uni, au moment de la mise en ligne du service, l'abonnement mensuel est de 4,99 £. Aux États-Unis, il est de 4,99 $. En Europe, c'est 5,49 € par mois.

Comme pour tout abonnement premium de ce type, vous bénéficiez d'un mélange de fonctions très utiles pour ceux qui utilisent beaucoup le service, et d'autres petits avantages sympathiques. Voici ce que Telegram a annoncé jusqu'à présent :

Tout utilisateur du volet gratuit peut télécharger des fichiers jusqu'à 2 Go, mais avec le volet premium, vous pouvez télécharger des fichiers jusqu'à 4 Go. Il convient de noter que si vous n'êtes pas un utilisateur premium, vous pouvez toujours recevoir et télécharger ces fichiers de 4 Go. La restriction ne s'applique qu'aux téléchargements.

Si vous avez un compte Premium, vous pourrez télécharger du contenu, des fichiers et des médias sur votre appareil à la vitesse la plus rapide possible. Il n'y a aucune limite, si ce n'est celle que votre réseau peut supporter.

C'est ici que le super-utilisateur entre en jeu. Avec un compte premium, vous pouvez suivre jusqu'à 1 000 chaînes, créer 20 dossiers de chat contenant jusqu'à 200 chats chacun, ajouter un quatrième compte à votre application Telegram, enregistrer jusqu'à 10 autocollants favoris et épingler 10 chats dans votre liste principale.

Parmi les autres améliorations, citons la possibilité d'écrire une biographie plus longue, de réserver jusqu'à 10 liens t.me publics pour partager vos groupes et chaînes préférés et d'avoir jusqu'à 400 GIFs favoris.

L'envoi de notes vocales est un moyen très populaire de communiquer dans n'importe quelle application de messagerie, mais il n'est pas toujours pratique d'écouter, donc avec un compte premium, Telegram va ouvrir la transcription de la voix en texte. Cela signifie que vous pourrez toujours voir ce que dit le message, même si vous ne pouvez ou ne voulez pas l'écouter. Vous pourrez également noter les transcriptions afin d'améliorer la qualité du service.

Comme pour iMessage, vous pourrez profiter d'animations plein écran pour les autocollants lorsque vous êtes abonné à Telegram Premium. La collection sera mise à jour chaque mois, et même les utilisateurs gratuits pourront les recevoir et les visualiser (mais pas les envoyer).

Les utilisateurs Premium ont également accès à une sélection de nouvelles réactions. Celles-ci s'ajoutent aux réactions habituelles et certaines d'entre elles comprennent également des animations contextuelles.

Ce n'est pas le seul moyen de savoir que vous avez un compte Premium, mais c'est le plus évident : les photos de profil animées. Cela vous permet d'avoir une courte vidéo comme vignette plutôt qu'une image statique.

Encore une fois, pour les super utilisateurs qui ont beaucoup de groupes de discussion à organiser. Par exemple, vous pouvez définir un groupe de discussions pour qu'il s'ouvre par défaut au lieu de la liste de la boîte de réception contenant toutes vos discussions. Si, par exemple, vous voulez faire de votre famille ou de vos collègues de travail votre dossier principal, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'une liste de vos messages non lus s'ouvre en premier.

Tout comme la photo de profil animée, ces badges indiquent aux autres utilisateurs que vous êtes un utilisateur Premium. Chaque membre Premium reçoit un petit badge Premium sur son profil, qui apparaît dans la liste de discussion.

Les utilisateurs Premium pourront également modifier l'icône de leur application en choisissant l'une des nouvelles icônes d'application réservées aux membres Premium, plutôt que l'une des quelques icônes prédéfinies. Cela inclut l'icône "étoile" premium.

Actuellement, les publicités ne sont généralement pas affichées, même pour les utilisateurs gratuits. Cependant, dans certaines circonstances, elles le sont, comme dans les grands groupes organisés par une seule personne. Dans ce cas, vous pouvez voir ce que Telegram décrit comme des "messages sponsorisés de conception minimale". Si vous êtes un abonné premium, vous ne les verrez même pas.

Comme la plupart des applications proposant des services premium, il s'agit d'un simple achat in-app. Téléchargez la dernière version de l'application Telegram pour iPhone, iPad ou Android, puis ouvrez "Réglages". Vous verrez une option "Telegram Premium" dans la liste principale des paramètres, appuyez dessus et confirmez votre abonnement mensuel dans la fenêtre qui s'affiche.

Écrit par Cam Bunton.