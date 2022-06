Comment utiliser un iPhone aux USA avec une Holafly eSIM

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lorsqu'ils voyagent à l'étranger, l'un des plus grands défis auxquels ils sont confrontés concerne l'utilisation de la carte SIM. L'activation de l'itinérance internationale sur les cartes SIM peut être incroyablement coûteuse, ce qui en fait une option inadaptée pour la plupart des voyageurs soucieux de leur budget. Mais si vous remplacez votre carte SIM standard par une carte SIM locale à l'atterrissage, vous perdez l'accès à tous les messages et appels reçus sur votre carte SIM principale.

Holafly résout cette énigme en proposant des eSIM qui vous permettent de vous connecter à l'internet dans n'importe quel pays sans problème. Si vous voyagez aux États-Unis, il vous suffit de scanner un code QR dans votre iPhone pour activer la carte SIM virtuelle, ce qui vous donne accès à l'internet rapide à un tarif abordable. Mais comment activer et utiliser la Holafly eSIM sur votre iPhone aux États-Unis ?

Dans cet article, nous décrivons ce que sont les eSIM, comment elles fonctionnent, et comment les eSIM Holafly peuvent vous aider lors de vos voyages aux USA.

Une eSIM, abréviation de "embedded SIM", est en fait une carte SIM virtuelle qui vous permet d'ajouter un plan de données à votre iPhone ou smartphone. Vous devez scanner un code QR sur votre iPhone pour activer la carte eSIM et accéder au plan de données. La carte eSIM se trouve déjà à l'intérieur de la plupart des smartphones haut de gamme, de sorte que vous n'avez pas besoin d'insérer une carte SIM physique.

La configuration d'une eSIM est extrêmement simple. Une fois que vous avez acheté la carte SIM Holafly pour le pays choisi, vous recevez un code QR. Vous devez scanner le code QR à l'aide de votre appareil photo, et le plan sera automatiquement transféré sur votre téléphone. Après avoir scanné le code QR, vous devez suivre quelques étapes simples pour choisir si la carte SIM sera utilisée pour les appels et les données ou uniquement pour les données.

Voici un aperçu des étapes de l'activation de l'eSIM :

Assurez-vous que vous êtes connecté au WiFi.

Allez dans Paramètres > Données mobiles > Ajouter un plan de données.

Scannez le code QR avec votre appareil photo.

Sélectionnez si la carte eSIM est votre carte SIM principale ou secondaire. Si vous utilisez la carte eSIM pour voyager, vous devriez idéalement sélectionner Secondaire.

Il vous sera demandé laquelle de vos cartes SIM vous souhaitez utiliser pour les appels, les données mobiles et les SMS. Vous devriez choisir votre carte SIM principale pour les SMS et les appels et utiliser la carte eSIM pour les données mobiles. Mais n'activez pas la commutation des données mobiles car vous risquez de devoir payer des frais supplémentaires.

Après avoir installé l'eSIM, vous pouvez aller dans Paramètres > Données mobiles.

Sélectionnez votre nouvelle eSIM sous Plans cellulaires.

Activez le bouton Activer cette ligne.

Activez Mobile Data et Data Roaming dans les paramètres.

Il se peut que vous receviez quelques messages texte une fois votre eSIM activée.

Holafly est une start-up basée en Espagne et en Colombie qui propose des eSIM aux voyageurs qui souhaitent rester connectés lors de leurs déplacements à l'étranger. La boutique eSIM Holafly propose des cartes SIM et eSIM pour plus de 100 destinations en 4 langues, dont les États-Unis. La carte eSIM pour les voyages internationaux aux États-Unis offre jusqu'à 30 Go d'Internet extrêmement rapide et une connexion fiable. Vous pouvez donc rester connecté sans activer l'itinérance internationale ou acheter une carte SIM locale aux États-Unis.

Avantages de l'utilisation d'une eSIM aux États-Unis :

Vous recevez instantanément le code QR de l'eSIM dans votre e-mail - pas d'attente ni de retard.

Internet rapide et abordable - l'alternative idéale à l'itinérance internationale des données.

Restez connecté à l'internet où que vous soyez.

Une alternative écologique aux cartes SIM traditionnelles (en plastique).

Aucun risque de perdre votre carte SIM principale car vous n'avez pas besoin de changer de carte SIM.

Étapes d'installation et d'activation extrêmement simples - elles peuvent être effectuées en quelques minutes.

Accès à l'assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par courrier électronique, chat en ligne ou WhatsApp.

Conditions requises pour utiliser l'iPhone avec une eSIM :

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone SE 2, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 3.

iOS 12.1 ou ultérieur.

Opérateurs sans fil prenant en charge les cartes eSIM.

Votre iPhone doit être déverrouillé.

Votre iPhone doit disposer d'une connexion WiFi pendant le processus d'installation.

Si vous n'avez pas d'iOS ou d'iPhone compatible, vous avez deux autres possibilités pour utiliser votre iPhone aux États-Unis : activer l'itinérance internationale ou acheter une carte SIM locale aux États-Unis.

Activer l'itinérance internationale

L'itinérance internationale est l'un des moyens les plus pratiques (et les plus chers) de rester connecté en voyage. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez activer l'itinérance internationale pour une période spécifique ou indéfiniment pour vos voyages aux États-Unis, ce qui vous donne accès aux données et aux minutes internationales. Mais les frais d'itinérance internationale sont assez élevés.

Voici, par exemple, une estimation approximative des frais d'itinérance internationale pour les États-Unis depuis le Royaume-Uni sur certains des réseaux les plus populaires - Vodafone, EE et Three.

Vodafone : Jusqu'à 3,00 £ par minute, 65 p par SMS ou 12 p par Mo de données.

EE : jusqu'à 1,35 £ par minute, 60 p par SMS ou 20 £ pour 250 Mo de données.

Three : Jusqu'à 1,40 £ par minute, 35 p par SMS ou 5 p par Mo de données.

Acheter une carte SIM locale aux États-Unis

Si l'itinérance internationale vous semble trop chère, vous pouvez aussi acheter une carte SIM locale une fois que vous aurez atterri aux États-Unis. Les meilleurs fournisseurs de réseaux aux États-Unis sont T-Mobile, Verizon et AT&T. Vous pouvez acheter des cartes SIM prépayées dans les aéroports, les magasins Walmart, les centres commerciaux ou les boutiques locales des opérateurs. Pour acheter des cartes SIM dans les magasins, vous aurez besoin de votre passeport avec une carte VISA valide et une photo d'identité.

Voici les principales difficultés liées à l'achat de cartes SIM locales aux États-Unis :

Vous devez idéalement parler anglais.

Déterminer le fournisseur idéal pour votre carte SIM peut être difficile.

Les iPhones ne peuvent contenir qu'une seule carte SIM physique. Cela signifie que vous devrez retirer votre carte SIM principale et insérer la carte SIM USA, ce qui signifie que vous ne recevrez aucun des appels ou messages destinés à votre carte SIM principale.

Comme vous devez retirer votre carte SIM principale, vous risquez également de l'égarer, ce qui peut avoir des conséquences et des problèmes à long terme.

Quels opérateurs sont compatibles avec la carte SIM électronique ?

Aux États-Unis, AT&T, T-Mobile USA et Verizon sont les principaux opérateurs compatibles avec la carte eSIM. Veuillez noter que la carte eSIM est principalement destinée aux clients sous contrat ou au passage de la carte SIM à la carte eSIM.

Quelles fréquences de réseau mobile fonctionnent aux États-Unis ?

Aux États-Unis, la plupart des fournisseurs de réseaux utilisent des fréquences 3G ou 4G, c'est-à-dire des fréquences allant jusqu'à 2,5 gigahertz. Le réseau 5G, dont la fréquence peut atteindre 95 Gigahertz, a commencé à être déployé aux États-Unis en 2018, mais les fournisseurs de réseaux augmentent constamment la couverture dans des villes supplémentaires du pays.

