Qu'est-ce que Campfire ? Le réseau social de RA de Niantic expliqué

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Niantic est le producteur de jeux mobiles en réalité augmentée le plus important au monde, son titre le plus connu étant Pokemon Go.

Comme ces jeux obligent les joueurs à se déplacer dans le monde réel, il est devenu courant d'organiser des rencontres, des raids dans le jeu et des tournois en utilisant des plateformes existantes comme Discord et Reddit.

Aujourd'hui, Niantic crée sa propre plateforme sociale à ces fins, appelée Campfire. Alors, plongeons dans le vif du sujet et découvrons ce qu'est Campfire.

Campfire est une application compagnon qui fonctionnera avec toutes les expériences de RA de Niantic, notamment Pokemon Go, Pikmin Bloom et les prochains jeux Transformers : Heavy Metal et Peridot.

Lancement de Huawei, Dyson Zone et technologie automobile - Pocket-lint Podcast 155 Par Rik Henderson · 25 Peut 2022

Selon Niantic, l'application commence par une carte et ajoute des personnes, des événements, des communautés et des messages. D'une certaine manière, cela ressemble à Snap Map de Snapchat, qui utilise des données de localisation en temps réel à des fins de socialisation.

Campfire vous permettra de découvrir d'autres joueurs dans votre région, de vous envoyer des messages, de partager du contenu et d'organiser des événements et des rencontres. Niantic souhaite qu'il soit la "page d'accueil du Metaverse du monde réel".

"Il y a les communautés de joueurs de Niantic qui ont déjà été formées dans le monde entier, avec des dizaines de milliers d'explorateurs enthousiastes. Ces groupes locaux existent déjà", a déclaré le PDG de Niantic, John Hanke, lors de son sommet Lightship.

"Nous leur donnons une plateforme pour mieux mener leurs activités et ... pour que les joueurs trouvent ces groupes. En gros, nous fournissons simplement quelques outils pour rendre tout cela plus fluide et plus facile pour ces utilisateurs."

Avec le lancement de Campfire, Niantic vise à fournir un moyen pour les gens de découvrir de nouvelles créations conçues pour faire du monde réel un endroit plus magique et divertissant.

Il n'y a pas de date gravée dans le marbre pour le moment, mais la fonctionnalité est en direct dans les builds de développement de Niantic et la société affirme qu'elle arrivera bientôt dans toutes les expériences Niantic.

Nous mettrons cet article à jour dès que nous en saurons plus.

Écrit par Luke Baker.