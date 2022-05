Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Imaginez utiliser TikTok pour jouer à des jeux au lieu de faire défiler des vidéos pendant des heures. Selon Reuters, l'application teste actuellement des jeux au Vietnam.

TikTok prévoit une "poussée majeure" dans le domaine des jeux mobiles, un cadre de l'entreprise confirmant maintenant des tests de mini-jeux HTML5. TikTok aurait introduit des jeux financés par la publicité qui exploitent la bibliothèque de sa société mère, ByteDance. N'oubliez pas qu'elle s'est associée à Feeding America l'année dernière pour créer Garden of Good, une expérience semblable à FarmVille où les utilisateurs peuvent gagner des points et faire des dons avec. TikTok s'est également associé au développeur de FarmVille, Zynga, pour créer un jeu de course sans fin en HTML5, Disco Loco 3D, pour l'application.

TikTok a également testé un logiciel de streaming pour les jeux. Il propose"Live Studio" pour les PC et permet à certains créateurs d'inclure des mini-applications dans les vidéos. TechCrunch a récemment suggéré que TikTok pourrait se plonger plus profondément dans le streaming en direct, avec de nouveaux jeux et expériences pour aider les streamers à s'engager auprès des spectateurs. Un exemple est un jeu de type Pictionary, et un autre est le shopping pendant les livestreams.

On peut supposer que l'objectif de ByteDance est d'augmenter ses revenus et le temps passé par les utilisateurs de l'application TikTok.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 20 Peut 2022

Pour en savoir plus sur TikTok et son fonctionnement, consultez le guide des trucs et astuces de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.