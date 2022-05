Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De nombreux utilisateurs de Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux sont en train de changer leur photo de profil en un portrait artistique d'eux-mêmes à la manière d'un dessin animé. C'est parce qu'une nouvelle application - officiellement appelée "NewProfilePic Picture Editor" - est en vogue sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple pour avoir rendu incroyablement facile la transformation de vos selfies en art.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l'application de retouche d'images New Profile Pic, y compris si les experts pensent que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité.

L'application New Profile Pic s'est hissée au sommet du classement des applications mobiles en mai 2022, avec des centaines de milliers de téléchargements.

Partout, les gens partagent sur les médias sociaux leurs photos qu'ils ont retouchées avec New Profile Pic. L'application utilise l'intelligence artificielle pour créer facilement et rapidement des photos de profil qui ont l'air d'avoir été peintes. Mais aussi vite que sa popularité a explosé, des rumeurs ont commencé à circuler sur Internet selon lesquelles l'application serait liée à la Russie ou au Kremlin d'une manière ou d'une autre.

C'est très simple. Tout d'abord, téléchargez l'application sur votre iPhone ou votre téléphone Android.

Ouvrez New Profile Pic et accordez les autorisations habituelles.

L'application vous demandera la permission de suivre votre activité sur le Web afin de vous proposer des publicités personnalisées. Mais vous pouvez demander à l'application de ne pas vous suivre. Elle demande également l'autorisation d'envoyer des notifications et, plus tard, l'autorisation d'accéder à vos photos. Elle affirme que toutes les photos que vous modifiez dans l'application sont téléchargées de manière anonyme sur ses serveurs pour y être traitées.

Vous pouvez autoriser l'accès à certaines photos de votre bibliothèque ou à toutes vos photos.

Une fois que vous avez obtenu toutes les autorisations nécessaires, l'écran principal de l'application s'ouvre et vous demande de choisir une photo. Vous pouvez prendre une photo à l'aide de l'appareil photo de votre appareil ou en sélectionner une dans votre rouleau de photos et dans vos dossiers. Si vous ne voulez pas utiliser vos propres photos, il existe une option pour les célébrités. En dessous, vous pouvez rechercher le nom d'une célébrité pour trouver une photo d'elle à modifier dans Nouvelle photo de profil.

Quoi qu'il en soit, après avoir pris ou sélectionné votre photo, Nouveau Profil Pic vous propose un choix de quatre styles artistiques. Sous le premier style, il y a trois esthétiques supplémentaires à essayer. Vous trouverez également des options supplémentaires sous le deuxième style et le quatrième style. Conseil de pro : touchez rapidement tous les styles d'affilée pour qu'ils soient traités, puis lorsqu'ils sont terminés, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Il faut quelques secondes pour que les styles soient traités et appliqués à votre photo. Le premier style est notre préféré. Il transforme votre photo en un portrait peint hyperréaliste.

Tous les styles, sauf le second, prennent en charge les images comportant plusieurs personnes. Le deuxième style ne peut être utilisé que pour les selfies avec une seule personne.

Remarque : l'option Labo photo que vous voyez ne fait que vous diriger vers une autre application du développeur à essayer.

Vous avez terminé votre photo et vous voulez l'enregistrer et la partager. Appuyez simplement sur le bouton vert Enregistrer et partager en bas de l'écran ! Vous aurez alors la possibilité de l'enregistrer localement sur votre appareil ou de l'envoyer sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, Snapchat et d'autres applications installées sur votre appareil.

Oui, l'utilisation de l'application New Profile Pic est gratuite. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de fonctionnalités payantes ou de niveaux d'abonnement. Il y a cependant des publicités. Elles apparaissent entre les sélections de style.

Il ne semble pas y avoir de moyen de supprimer les filigranes sur les photos traitées dans l'application New Profile Pic elle-même, mais vous pouvez toujours redimensionner/cadrer la photo sur votre appareil par la suite pour supprimer le filigrane avant de la partager.

La rumeur selon laquelle l'application New Profile Pic serait liée à la Russie ou au Kremlin repose sur des captures d'écran partagées sur Facebook qui montreraient le site Web de l'application(newprofilepic.com) enregistré à Moscou. Snopes a fait un examen approfondi de l'application et a remarqué que New Profile Pic a été créé par Informe Laboratories et est protégé par Linerock Investments. D'après les listes des magasins d'applications sur Google Play Store et Apple App Store, le développeur est situé à Tortola, dans les îles Vierges britanniques.

Mais un porte-parole de Linerock Investments a déjà confirmé aux médias que le domaine du site Web de l'application a été enregistré à Moscou. Cela s'explique par le fait que le fondateur de l'entreprise a vécu dans ce pays. Toutefois, cette personne ayant déménagé depuis, la société a modifié l'adresse d'enregistrement du domaine "pour éviter toute confusion".

En dehors de toute préoccupation liée à la Russie, les experts avertissent que l'application New Profile Pic collecte de grandes quantités de données personnelles, selon The Independent. Pocket-lint a téléchargé l'application pour examiner ses autorisations. En date du 12 mai 2022, les demandes d'autorisation que nous avons vues étaient tout à fait conformes à ce que demandent d'autres apps populaires (comme TikTok et Instagram).

Écrit par Maggie Tillman.