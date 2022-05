Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le fils de Kim Kardashian a récemment fait l'objet d'une attention nationale pour avoir été sur Roblox et avoir vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. La question de savoir si cela s'est produit est sujette à débat - il s'agissait d'une scène de télé-réalité après tout - mais vous vous posez peut-être encore la question : Qu'est-ce que Roblox ? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a passé beaucoup de temps sur Roblox, peut-être même votre enfant. Quelle que soit votre situation, voici comment fonctionne Roblox, s'il est sans danger, et quelques conseils.

Visitez Roblox sur le Web : www.roblox.com

Roblox est une plateforme en ligne qui a atteint 43 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en mai dernier. L'entreprise affirme que plus de la moitié des enfants et adolescents américains de moins de 16 ans jouent à ce jeu. David Baszucki est le cofondateur et le PDG de Roblox, qui a été lancé en 2006 sous la forme d'un site web. Aujourd'hui, Roblox est accessible sur toute une série d'appareils différents.

Roblox est un endroit où les enfants et les adultes peuvent se rendre pour socialiser et jouer à des jeux. Il possède également un style artistique unique que certains qualifieraient de "cartoon" ou de bidimensionnel.

Les jeux de Roblox sont exclusivement créés par la communauté Roblox. Même vous pouvez créer un jeu dans Roblox. Mais si vous souhaitez simplement utiliser Roblox pour jouer avec des amis, vous pouvez également le faire. En fait, il est facile de jouer avec des amis, car il existe plusieurs jeux multijoueurs ainsi que des fonctions sociales comme la messagerie.

Une chose extrêmement importante à savoir sur Roblox, ce sont les avatars. C'est la façon dont vous apparaissez dans le monde du jeu. Tout le monde reçoit automatiquement un avatar, un personnage de type humain qui, par défaut, reflète votre apparence dans tous les jeux Roblox. Vous pouvez gagner des objets et des personnalisations pour votre avatar, ou vous pouvez les acheter avec la monnaie virtuelle Robux, qui doit être achetée avec votre argent réel. Donc, oui, vous aurez besoin d'une carte de crédit liée à votre compte pour acheter des Robux.

Les avatars peuvent être personnalisés avec un large éventail de parties du corps, d'accessoires, de vêtements, de couleurs de peau, d'animations, etc. Vous disposez ainsi d'une myriade de moyens d'exprimer votre personnalité et votre style sur la plateforme. Si vous ne savez pas par où commencer ou si vous avez besoin d'inspiration, il existe plusieurs ressources disponibles en ligne, notamment Pinterest.

Il y a plusieurs choses à savoir sur le fonctionnement de la messagerie sur Roblox.

Pour envoyer un message à un ami, allez dans votre section Amis et cliquez sur le nom de votre ami. Vous accédez alors à son profil. Appuyez sur le bouton Message en haut de la page qui contient son nom d'utilisateur et ses informations d'amis et de followers.

Si vous n'êtes pas ami avec une personne à qui vous souhaitez envoyer un message, vous pouvez tout de même le faire à condition que vous et cette personne l'ayez autorisé dans leurs paramètres de confidentialité.

Si la personne à qui vous essayez d'envoyer un message a un bouton "Message" qui n'est pas cliquable, il se peut que ses paramètres de confidentialité ne soient pas configurés pour autoriser les messages privés.

Il existe une grande variété de jeux parmi lesquels choisir sur Roblox. Il existe par exemple des parcours d'obstacles (Obbys), des jeux de tir à la première personne et des jeux de réflexion.

Si vous êtes totalement nouveau sur Roblox,cliquez ici pour créer un compte.

La création d'un compte Roblox est gratuite et la plupart des jeux de la plateforme sont gratuits. Toutefois, certains jeux nécessitent un accès payant.

Oui. Les publicités peuvent être des images que les joueurs téléchargent pour promouvoir leurs "lieux, vêtements, modèles, décalcomanies, groupes, etc.". Roblox a déclaré qu'elles seront affichées en haut et sur les côtés de Roblox.com. Lorsque l'on clique sur l'image, on accède à l'objet de la publicité.

Vous devrez payer pour des jeux et d'autres choses dans Roblox avec la monnaie virtuelle des Robux.

Par exemple, certains jeux sur Roblox proposent des mises à niveau achetables sous la forme de passes de jeu (déblocages uniques et produits de développeurs) qui peuvent être achetés plusieurs fois. C'est comme des achats in-app. Mais vous les achetez avec des Robux, qui doivent être achetés avec de l'argent réel.

Vous pouvez acheter des Robux à partir d'ici. Lorsque vous achetez des Robux, vous recevez une "licence limitée, non remboursable, non transférable et révocable" pour utiliser la monnaie virtuelle sur Roblox.

Roblox propose également un abonnement mensuel, appelé Roblox Premium, qui débloque des avantages tels qu'une allocation mensuelle pour le carnet de route et un badge à côté de votre nom. En choisissant l'abonnement Premium, vous devez accepter d'avoir plus de 18 ans et vous autorisez Robux à débiter votre compte chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez l'abonnement.

Vous pouvez utiliser Roblox et jouer à des jeux Roblox sur le Web ainsi que sur votre PC, Mac, iOS, Android et Xbox. Certains jeux ne sont pris en charge que sur PC.

La plupart des jeux que vous verrez sur Roblox, notamment sur la page d'accueil, seront entièrement pris en charge sur toutes les plateformes.

Oui. Votre progression dans le jeu sera sauvegardée entre les appareils. Cela signifie que vous pouvez reprendre un jeu sur votre iPhone après l'avoir laissé sur votre Xbox.

Roblox propose un moteur de création de jeux appelé Roblox Studio. C'est ce que la communauté Roblox utilise pour créer des jeux et les publier gratuitement pour que les autres utilisateurs puissent y jouer. Vous pouvez le télécharger sur votre PC et votre Mac et commencer à créer votre propre jeu.

Roblox studio est uniquement disponible pour PC et Mac.

Si Roblox Studio n'est pas encore sur votre ordinateur, obtenez un téléchargement sécuriséici.

Après avoir installé Roblox Studio, double-cliquez sur l'icône du bureau (Windows) ou cliquez sur l'icône du dock (Mac). Sur l'écran de connexion, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Roblox, puis cliquez surConnexion.

Roblox est une plateforme destinée à tous les âges. Cela signifie que les enfants comme les adultes l'utilisent quotidiennement. Cela s'explique par le fait qu'il existe différents types de jeux disponibles pour différents groupes d'âge. Par exemple, un jeu de tir à la première personne, tel que Phantom Forces, s'adresse plutôt aux utilisateurs plus âgés.

Si vous vous inquiétez de ce que votre enfant peut faire sur Roblox, pensez à mettre en place un contrôle parental en procédant comme suit :

Connectez-vous à votre compte. Cliquez sur l'icône de l'engrenage, puis surParamètres. Dans la partie droite de la pageParamètres, cliquez surConfidentialité. À partir de là, vous pouvez régler les paramètres de contact et lesautres paramètres. Si votre enfant a 12 ans ou moins, vous pouvez choisirAmis ouPersonne. Si votre enfant a 13 ans ou plus, il existe des options supplémentaires pour l'interaction avec les autres joueurs.

Si vous souhaitez un contrôle supplémentaire, allez dans la section Sécurité de la page Paramètres du compte. Vous pouvez y définir un code PIN et d'autres restrictions de compte.

Certains rapports font état d'arnaques dans certains jeux. Par exemple, si vous avez besoin de Robux, des escrocs peuvent vous inciter à cliquer sur des liens en vous promettant des Robux gratuits.

Roblox a dit de suivre ces conseils pour garder votre compte en sécurité :

Ne partagez jamais votre mot de passe

Rendez votre mot de passe difficile à deviner

Signalez toute personne qui vous demande votre mot de passe en utilisant la fonctionSignaler un abus.

en utilisant la fonctionSignaler un abus. Les Robux gratuits, ça n'existe pas : Ne faites pas confiance aux joueurs ou aux sites proposant des Robux gratuits.

Écrit par Maggie Tillman.