(Pocket-lint) - À la suite du rachat quelque peu controversé de Twitter par Elon Musk, certains utilisateurs envisagent de migrer vers une autre plateforme.

Parmi toutes les options qui s'offrent à eux, l'une des plus connues et des plus convaincantes s'appelle Mastodon.

Mais nous sommes sûrs que vous voulez savoir ce qu'est Mastodon, comment il fonctionne et comment il se compare à Twitter. Alors, découvrons-le.

Mastodon se décrit comme un réseau social décentralisé à code source ouvert. Il appartient à la communauté et est totalement exempt de publicité. Votre flux est chronologique et non algorithmique, ce qui est quelque chose de plus en plus rare à trouver sur les plateformes sociales. Contrairement à Twitter, il ne s'agit pas d'un site Web unique, mais d'une collection de serveurs auto-hébergés que vous pouvez choisir de rejoindre en fonction de vos intérêts.

La mécanique de Mastodon sera très familière aux utilisateurs de Twitter : Vous pouvez faire un toot, qui est l'équivalent d'un tweet de 500 caractères. Vous pouvez booster, ce qui est l'équivalent d'un retweet. Enfin, vous pouvez favoriser, ce qui fonctionne de la même manière qu'un cœur Twitter.

Cependant, il ne s'agit pas d'un simple clone de Twitter, Mastodon possède quelques fonctionnalités qui le différencient du géant du microblogging, principalement axées sur la confidentialité. Vous pouvez configurer la suppression automatique des messages, c'est-à-dire que les messages d'un certain âge se suppriment d'eux-mêmes. Vous pouvez choisir de ne pas être indexé par les moteurs de recherche et vous pouvez exiger une autorisation avant que les gens puissent vous suivre.

Comme nous l'avons déjà mentionné, Mastodon n'est pas un site unique, mais plutôt une collection de serveurs ou d'instances. Quiconque dispose d'un serveur dédié peut faire tourner sa propre instance de Mastodon s'il le souhaite, et celle-ci peut être connectée à la plateforme principale ou rester séparée en tant que serveur privé.

Si la plateforme dans son ensemble est décentralisée, les serveurs eux-mêmes sont contrôlés par leurs propriétaires, ce qui implique un certain degré de centralisation de la plateforme. Cependant, ce n'est pas comme les grandes plateformes sociales, qui sont contrôlées par une seule entreprise. La bibliothèque de serveurs de Mastodon ne répertorie que les communautés qui s'engagent à une modération active contre le racisme, le sexisme et la transphobie.

Lorsque vous utilisez Mastodon, votre compte est hébergé par un seul serveur, mais vous pouvez suivre et parler à des personnes d'autres serveurs de façon transparente, sans avoir besoin de comptes multiples. Vous pouvez également déplacer votre compte vers un autre serveur sans perdre aucun follower.

L'inscription à Mastodon est simple et facile, visitez d'abord la page des communautés de Mastodon et vous serez accueilli par une liste de catégories à choisir. Ces catégories couvrent toutes sortes de sujets, de l'art à la musique en passant par la technologie et les jeux. Il existe également des serveurs d'intérêt général, dont le plus populaire s'appelle Mastodon.social.

Une fois que vous avez choisi une instance, vous pouvez vous inscrire et créer votre profil, comme vous le feriez sur n'importe quelle autre plateforme sociale. La seule exception concerne les serveurs qui requièrent une approbation ou qui ne sont accessibles que sur invitation.

Bien entendu, aucune plateforme sociale ne serait complète sans une application mobile. Vous pouvez donc installer Mastodon sur Android ou iOS pour vous connecter en déplacement. Une fois cette étape franchie, la plateforme fonctionne à peu près comme Twitter. Il est donc temps de trouver des personnes intéressantes à suivre, de publier quelques prises de position et de se perdre dans les tendances.

Écrit par Luke Baker.