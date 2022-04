Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DuckDuckGo est depuis longtemps une excellente option pour ceux qui souhaitent effectuer des recherches sur le Web sans utiliser Google, de loin la force dominante en matière de recherche au cours des deux dernières décennies. Il dispose même d'un navigateur mobile depuis un certain temps, pour les personnes soucieuses de leur vie privée.

Aujourd'hui, cependant, elle réalise son ambition de se lancer dans le monde des navigateurs de bureau avec un véritable concurrent pour Google Chrome et Firefox. L'entreprise lance son nouveau navigateur, d'abord sur Mac, puis sur Windows.

L'entreprise a présenté le navigateur à la fin de l'année 2021, ce n'est donc pas une surprise, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent être sûrs que leurs données ne sont pas délibérément collectées lorsqu'ils naviguent sur le Web.

Le navigateur donnera la priorité aux versions HTTPS des sites Web lorsqu'il le pourra, afin de renforcer la sécurité. Il dispose d'outils pour vous aider à bloquer les traceurs et vous permet d'effacer complètement les données de votre navigateur d'un simple bouton.

Il stockera également votre historique, vos signets et vos mots de passe entièrement en local afin que rien ne soit potentiellement accessible en ligne. L'une des fonctions qui nous plaît le plus est celle qui permet de rejeter automatiquement les pop-ups de consentement aux cookies en autorisant le moins de cookies possible, afin que vous n'ayez pas à les gérer en permanence.

S'il y a une mauvaise nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas télécharger le navigateur pour l'essayer. Pour l'instant, il n'est disponible que sur invitation, bien que vous puissiez vous inscrire sur la liste d'attente via l'application mobile DuckDuckGo en allant dans les paramètres et en tapant sur l'option DuckDuckGo for Desktop sur la dernière version.

Écrit par Max Freeman-Mills.