Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Angry Birds, l'un des premiers jeux mobiles extrêmement populaires , est de retour.

Rovio, la société derrière le jeu, a annoncé le retour des Angry Birds originaux. Il est maintenant disponible dans les magasins d'applications avec un nouveau moteur et aucun achat intégré. Il a été entièrement reconstruit avec le moteur Unity, avec une expérience plus transparente sur différents appareils et plates-formes. Mais rien d'autre n'a changé; le jeu original Angry Birds a été conservé dans cette nouvelle version.

"Pendant que nous reconstruisions Angry Birds, nous avons pris grand soin de préserver le sentiment du jeu Angry Birds original", a déclaré le producteur exécutif de Rovio, Sami Ronkainen, dans un communiqué de presse . «Nous savons que nos fans sont un groupe exigeant et seront en mesure de détecter même de petites différences. Faire correspondre le gameplay et l'apparence du jeu à côté de l'original était crucial".

Rovio a supprimé le premier jeu Angry Birds de l'App Store en 2019 en raison de problèmes de compatibilité. Le nouveau remaster s'appelle Rovio Classics : Angry Birds et est basé sur la version 2012 du jeu. Contrairement aux autres jeux et retombées d'Angry Birds, ce n'est pas un titre freemium avec du contenu supplémentaire payant. En d'autres termes, il n'y a pas d'achats ou de publicités intégrés à l'application. Au lieu de cela, il en coûte 0,99 $ aux États-Unis.

Rovio Classics : Angry Birds est disponible dès maintenant sur l' App Store et Google Play.

Gardez à l'esprit qu'il est différent du jeu Angry Birds Reloaded de Rovio . Ce jeu est exclusif à Apple Arcade , et bien qu'il s'agisse également d'un remaster du jeu original, il a de nouveaux personnages et des niveaux supplémentaires.

Écrit par Maggie Tillman.