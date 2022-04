Comment ajouter un clip Giphy GIF à votre vidéo TikTok

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TikTok déploie un nouvel outil d'édition qui vous permet d'ajouter des GIF avec du son à vos vidéos. Ceux-ci sont appelés clips GIF, et ils sont alimentés par Giphy et seront disponibles lorsque la nouvelle option Bibliothèque sera mise en ligne dans l'application mobile de TikTok . Voici tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement des clips GIF dans TikTok, y compris comment les utiliser vous-même dans les vidéos.

Commençons par les bases : Giphy est à la fois une base de données et un moteur de recherche pour trouver des GIF - de courtes vidéos en boucle sans son. Les clips GIF, cependant, sont un nouveau type de GIF avec son. Giphy s'est associé à des partenaires de production de contenu tels que HBO, Hulu, Xbox et Roku, entre autres, pour offrir une large gamme de clips GIF aux utilisateurs de TikTok à incorporer dans leurs vidéos.

Les clips Giphy GIF sont généralement des moments tendances, populaires et déterminants pour la culture. Il peut même s'agir d'extraits de vos films et émissions préférés. En incorporant un clip GIPHY GIF dans votre vidéo TikTok, vous pouvez non seulement exploiter et faire partie des tendances virales, mais également améliorer votre narration visuelle de manière amusante et plus imaginative.

Vous trouverez ci-dessous un tutoriel étape par étape sur la façon d'ajouter des clips GIF à vos vidéos TikTok.

Ouvrez la dernière version de l'application TikTok. Accédez à l'écran Appareil photo. Appuyez sur la nouvelle option Bibliothèque qui apparaît en bas de la barre latérale verticale. Faites glisser vers le haut sur la page Bibliothèque pour trouver un Giphy Clip. Vous pouvez également utiliser le champ de recherche en haut pour des résultats spécifiques. Une fois que vous avez trouvé un clip, vous pouvez le découper pour l'utiliser dans votre vidéo TikTok. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez procéder à l'enregistrement de votre vidéo, puis la publier.

La vidéo ci-dessous ainsi que celle intégrée ci-dessus - toutes deux de Giphy - montrent exactement comment vous pouvez utiliser des clips GIF dans une vidéo TikTok.

Les clips GIF seront disponibles lorsque la nouvelle option de bibliothèque sera déployée pour les utilisateurs de TikTok. Il sera d'abord déployé pour les utilisateurs d'Android la première semaine d'avril 2022 et arrivera aux utilisateurs d'iOS d'ici la mi-avril 2022.

Écrit par Maggie Tillman.