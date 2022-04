Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Clubhouse introduit les "profils protégés", un nouveau paramètre qui vous permet de limiter votre profil complet aux seules personnes que vous approuvez en tant qu'abonnés. Mais cela rend également votre profil moins visible en général. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris comment obtenir vous-même un profil protégé.

Vous pouvez activer la fonction de profil protégé dans les paramètres de Clubhouse. Une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez approuver vos abonnés.

Dans Paramètres du compte , appuyez sur votre photo de profil en haut. Faites défiler jusqu'à la section "Profil protégé" et activez-la. Appuyez sur Confirmer et votre profil est maintenant protégé.

Remarque : Vous avez la possibilité de désactiver l'option Profil protégé à tout moment.

Si vous choisissez d'avoir un profil protégé dans Clubhouse, seuls vos abonnés pourront voir les salles, les clubs et les rediffusions sur votre profil. Les utilisateurs que vous n'avez pas approuvés en tant qu'abonnés ne pourront pas non plus voir quand vous êtes en ligne, et Clubhouse ne recommandera pas aux personnes que vous ne connaissez pas de vous suivre.

Clubhouse a déclaré qu'il déployait des profils protégés en réponse à l'invasion continue de l'Ukraine par la Russie, dans le but de protéger les utilisateurs sur sa plate-forme. "Nous sommes reconnaissants d'être devenus un lieu de rencontre permettant aux personnes du monde entier de se connecter pendant cette période, mais nous savons également que les périodes de conflit et de bouleversements rendent de plus en plus important d'être conscient de votre présence en ligne et de ce que vous partagez", Club-house annoncé.

