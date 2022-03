Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TikTok ne permet actuellement pas aux utilisateurs de voir leur historique de visionnage - ou "regarder" -. Mais cela pourrait bientôt changer, selon un leakster.

L'application populaire de médias sociaux testerait une nouvelle fonctionnalité d'historique de surveillance qui vous permettra de localiser facilement une vidéo que vous avez déjà regardée sans avoir à la sauvegarder plus tard ou à la télécharger sur votre appareil.

#TikTok teste l'ajout d'une fonctionnalité d'historique de surveillance dans l'application pic.twitter.com/zFLn6uYSUr – Hammod Oh (@hammodoh1) 26 mars 2022

Repéré pour la première fois par Matt Navarra , l'utilisateur de Twitter Hammod Oh , qui divulgue fréquemment des fonctionnalités non encore annoncées sur divers réseaux sociaux, a récemment partagé une capture d'écran qui révèle que TikTok teste une option "Historique de surveillance". La fonctionnalité elle-même ou du moins ses commandes semblent vivre sous le menu "Contenu et activité" dans les paramètres de l'application. Étant donné que TikTok n'a pas encore officiellement annoncé ou déployé la fonctionnalité, on ne sait pas comment une page d'historique de surveillance dans TikTok fonctionnera et s'il s'agira simplement d'une liste courante de tous les TikToks que vous avez regardés.

Y aura-t-il même un filtre ou une option de recherche dans votre historique des vidéos regardées ? Peu de choses sont connues à ce stade. Cependant, puisque TikTok teste apparemment activement une fonctionnalité d'historique de surveillance, on peut supposer qu'il la lancera officiellement bientôt. Une autre chose est sûre : si et quand l'historique de surveillance sera déployé, ce sera une fonctionnalité très appréciée, en particulier pour ceux qui ont eu recours à des solutions de contournement.

Écrit par Maggie Tillman.