Vous pouvez maintenant diffuser en direct sur Twitch directement depuis Zoom

(Pocket-lint) - Si vous aimez vraiment Zoom et que vous essayez également de diffuser en direct sur Twitch, alors il y a de bonnes nouvelles car vous pouvez désormais diffuser directement depuis Zoom.

Zoom a annoncé qu'il avait ajouté l'intégration de Twitch directement dans l'application afin que les gens puissent diffuser en direct directement depuis Zoom vers la plate-forme en direct préférée de tous.

Cette fonctionnalité nécessite que les utilisateurs utilisent le client de bureau Zoom pour à la fois se connecter à Twitch et diffuser. Il était possible de diffuser depuis Twitch auparavant en utilisant d'autres services comme Restream, mais maintenant vous pouvez le faire directement avec Zoom. Ce qui devrait rendre le processus plus fluide.

Il y a cependant quelques mises en garde. Le plus important est que vous devez être sur les niveaux payants de Zoom afin d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité.

Les utilisateurs des niveaux Pro, Business, Enterprise ou Education peuvent utiliser la fonction pour obtenir le streaming sur Twitch directement depuis le client Zoom.

Ce mouvement est certainement intéressant. Twitch n'est pas seulement pour les joueurs et il existe de nombreuses catégories différentes avec des personnes diffusant tout, des sessions musicales aux flux d'art et d'artisanat créatifs et tout le reste. Ainsi, bien que nous ne nous attendions pas à ce que les joueurs diffusent soudainement via Zoom, il existe de nombreuses possibilités pour que des webinaires, des sessions de formation et des flux éducatifs commencent à apparaître sur la plate-forme.

Zoom a expliqué le déménagement dans un récent article de blog :

"Pour aider nos clients à rationaliser le processus de partage de contenu au sein de leurs communautés et à étendre leur portée, les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent désormais autoriser les hôtes à diffuser en direct leur réunion ou leur webinaire sur Twitch plutôt que de configurer manuellement le flux en tant que service de diffusion en direct personnalisé. "

Si vous êtes intéressé, la société a également publié un guide pratique avec toutes les étapes et conditions préalables pour commencer.

