(Pocket-lint) - Comme si vous aviez besoin d'une autre application pour publier des histoires, TikTok a expérimenté le format grâce à une nouvelle fonctionnalité qu'il teste appelée TikTok Stories. Tous les utilisateurs n'ont pas encore accès aux TikTok Stories. Si vous êtes curieux de connaître la fonctionnalité ou si vous avez la chance de participer à son test pilote, voici tout ce que vous devez savoir sur TikTok Stories, y compris leur fonctionnement.

De nombreux sites de médias sociaux, notamment Snapchat, Facebook et Instagram, vous permettent de publier des histoires sur votre profil qui sont automatiquement supprimées après 24 heures. TikTok propose désormais la même fonctionnalité à certains de ses utilisateurs. Si vous partagez une histoire sur TikTok, vous pourrez voir qui l'a vue dans un onglet séparé situé à côté de la section des commentaires. Un anneau bleu apparaîtra également autour de votre photo de profil, indiquant aux autres utilisateurs qu'ils peuvent appuyer pour afficher vos histoires. Ils peuvent également réagir et commenter publiquement, ce qui apparaîtra sur l'histoire elle-même.

Si vous n'avez pas encore accès aux histoires TikTok, vous ne pourrez pas publier d'histoires et vous ne pourrez pas voir les histoires que les utilisateurs ont partagées.

Lorsque vous créez une nouvelle histoire, vous pouvez ajouter des légendes, de la musique et du texte. Et ils durent 24 heures avant de disparaître pour de bon.

Ouvrez la dernière version de l'application mobile TikTok.

Appuyez sur le bouton "Publier" en bas au centre de la barre de navigation.

De là, faites défiler jusqu'à un mode appareil photo. Assurez-vous d'avoir sélectionné "Rapide" sous le bouton d'enregistrement rose. Enregistrez une vidéo sur place ou téléchargez-en une à partir de votre pellicule.

Ensuite, modifiez votre histoire. Les vidéos dans les histoires ont les mêmes options de création que les vidéos TikTok normales.

Appuyez sur l'icône de téléchargement "Publier dans l'histoire" pour l'ajouter à votre histoire.

Pour voir l'histoire de quelqu'un, accédez à son profil, et si sa photo est entourée d'un cercle bleu, vous pouvez appuyer dessus pour voir ce qu'elle a partagé.

Les histoires sont également affichées sur le côté gauche de l'écran. En tant que spectateur, vous pouvez réagir et même commenter les Stories.

TikTok teste toujours TikTok Stories parmi un groupe d'utilisateurs non divulgué. On ne sait pas à quel point le test est répandu et la société n'a pas précisé quand la fonctionnalité sera officiellement lancée.

TikTok a déclaré à The Verge en août dernier qu'il réfléchissait toujours à de nouvelles façons d'apporter de la valeur à la communauté et d'enrichir l'expérience TikTok, et qu'il expérimentait des moyens de "donner aux créateurs des formats supplémentaires pour donner vie à leurs idées créatives". En février 2022, la société a fourni une mise à jour - disant à TechCrunch : "Actuellement, nous étendons un test pilote, qui fournit aux créateurs des formats supplémentaires pour donner vie à leurs idées créatives pour la communauté TikTok".

