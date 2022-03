Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'année dernière, Pinterest a lancé " Idea Pins ", une nouvelle version des Story Pins qu'il testait depuis un an. Les épingles à idées ressemblent beaucoup aux options d'histoires que vous trouverez dans d'autres applications. Désormais, Pinterest facilite le partage d'épingles d'idées sur vos histoires Instagram et Facebook. Voici tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de la fonctionnalité.

Les épingles à idées sont des séquences ressemblant à des histoires de courts clips vidéo - d'une durée maximale de 60 secondes - que les gens peuvent parcourir pour les regarder. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 cadres à chaque série Idea. Pinterest propose également des outils créatifs tels que des autocollants, une voix off et de la musique. Il existe même un outil "mode fantôme" qui vous permet de superposer l'image précédente pour aider à guider les transitions vidéo. Les épingles à idées sont également accompagnées de "pages de détails" sur Pinterest, où vous pouvez ajouter des informations contextuelles. Vous pouvez également ajouter des sujets et taguer d'autres créateurs Pinterest via leur pseudo Pinterest dans les épingles à idées.

Voici comment Pinterest décrit les épingles à idées :

"Les épingles à idées sont une évolution des épingles histoire, avec un nouveau nom pour mieux correspondre au caractère unique d'un produit qui permet aux créateurs de partager des idées durables et non des histoires éphémères. À partir d'aujourd'hui, les créateurs disposeront d'une suite de nouveaux outils de publication, notamment : des fonctionnalités axées sur la vidéo, de nouveaux outils d'édition et des mises à jour pour rendre la création d'épingles à idées plus facile et plus créative."

Les épingles à idées sont accessibles via des bulles de profil en haut des flux d'utilisateurs. C'est là que Pinterest met en évidence les épingles à idées des utilisateurs que vous suivez et celles que Pinterest pense que vous pourriez aimer. Contrairement à la plupart des histoires trouvées sur d'autres réseaux sociaux, les épingles à idées restent également sur les profils des utilisateurs, au lieu de disparaître après 24 heures. Vous ne pouvez pas enregistrer des pages individuelles à partir d'une épingle à idées sur votre tableau. Cependant, Pinterest a déclaré que vous pouvez enregistrer une épingle d'idée entière sur vos tableaux. Vous pouvez également ajouter des commentaires et des réactions à une épingle à idées.

Ouvrez l'application Pinterest sur votre appareil et connectez-vous à votre compte Pinterest. Accédez à une épingle à idée en haut de votre flux. S'il y a plusieurs pages, appuyez sur une page pour passer à la page suivante.

Pour afficher la page précédente, appuyez sur le côté gauche de la page. L'Idea Pin bouclera et commencera au début une fois que vous aurez fini de le regarder. Après avoir consulté une épingle à idées, vous pouvez : Appuyez sur l'icône de signet pour l'enregistrer dans un tableau

Appuyez sur l'icône du cœur pour y réagir.

Cliquez sur l'icône de la boîte de dialogue pour ajouter un commentaire à l'épingle d'idée.

Les instructions ci-dessous sont destinées aux utilisateurs iOS de l'application mobile Pinterest, bien que le processus soit relativement le même sur Android.

Ouvrez l'application Pinterest sur votre appareil et connectez-vous à votre compte Pinterest. Appuyez sur l'icône plus en bas de l'écran. Appuyez sur Épingle d'idée. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour enregistrer jusqu'à 60 secondes de vidéo Ou sélectionnez 1 ou plusieurs photos ou vidéos de votre appareil

Vous pouvez appuyer sur Vitesse pour accélérer ou ralentir votre clip vidéo. Appuyez sur Suivant et appuyez sur une page pour commencer à concevoir, ajouter du texte ou ajouter d'autres effets. Appuyez sur Terminé. Appuyez sur l'icône plus pour ajouter jusqu'à 20 images ou vidéos. Vous pouvez appuyer sur Aperçu pour voir à quoi ressemblera votre épingle d'idée avant de la publier. Appuyez sur Suivant. Saisissez les informations relatives à votre épingle : Titre : ajoutez un titre à votre épingle.

Couverture : appuyez sur Modifier la couverture pour choisir une vignette pour la couverture de votre épingle à idées.

Liste : Ajoutez un contexte pour votre épingle.

Tableau : choisissez éventuellement un tableau ou créez-en un nouveau pour y enregistrer votre épingle à idées.

Balises : recherchez et ajoutez jusqu'à 10 sujets de balises connexes.

Paramètres : appuyez sur Paramètres avancés pour autoriser les commentaires.

Brouillon : appuyez sur l'icône du dossier pour enregistrer votre épingle d'idée en tant que brouillon.

Exporter : appuyez sur l'icône de téléchargement pour télécharger l'intégralité de votre épingle d'idée sur votre appareil. Appuyez sur Publier.

Vous pouvez exporter des épingles à idées, qui pourront ensuite être partagées sur d'autres plates-formes, avec la marque Pinterest.

Encore une fois, les instructions ci-dessous sont destinées aux utilisateurs iOS de l'application mobile Pinterest, bien que le processus soit relativement le même sur Android.

Ouvrez l'application Pinterest sur votre appareil et connectez-vous à votre compte Pinterest. Accédez à une épingle à idée en haut de votre flux. Appuyez sur l'icône de partage sur le côté droit de l'épingle. Vous pouvez appuyer sur Facebook Stories pour partager l'épingle d'idée dans vos histoires Facebook. L'Idea Pin sera téléchargée sur votre appareil et Pinterest vous demandera d'ouvrir Facebook. Ou vous pouvez appuyer sur Instagram Stories pour partager l'épingle d'idée dans vos histoires Instagram. L'Idea Pin sera téléchargée sur votre appareil et Pinterest vous demandera d'ouvrir Instagram. L'épingle à idées s'ouvrira dans vos histoires Instagram ou Facebook. Appuyez sur l'icône de flèche pour ajouter l'épingle d'idée à votre histoire.

Vous pouvez également télécharger des épingles à idées Pinterest sur votre appareil. Voici comment sur iOS :

Ouvrez l'application Pinterest sur votre appareil et connectez-vous à votre compte Pinterest. Accédez à une épingle à idée en haut de votre flux. Puisez dans une épingle à idées. Appuyez sur l'icône de partage sur le côté droit de l'épingle. Appuyez sur l'icône de téléchargement pour télécharger l'Idea Pin sur votre appareil. Vous pouvez désormais partager l'épingle d'idée partout où les téléchargements de vidéos sont autorisés.

Les épingles à idées sont désormais disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Découvrez comment créer des épingles à idées à partir de la page d'assistance de Pinterest.

