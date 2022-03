Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tile a annoncé une fonctionnalité "Scan and Secure" disponible dans son application mobile. Il permet à quiconque utilise l'application Tile de scanner s'il y a des trackers Tile indésirables à proximité. C'est considéré comme un élément de sécurité. Annoncé pour les dernières balises de suivi de Tile , "Scan and Secure" est disponible gratuitement pour les utilisateurs iOS et Android de l'application Tile.

Aussi: Examen des carreaux: Pro, Mate, Slim, Sticker comparés et examinés

Gardez à l'esprit qu'Apple propose une application similaire pour les utilisateurs d'Android qui leur permet de rechercher des trackers AirTag inconnus à proximité. En effet, tous les traqueurs d'objets, qu'ils soient de Tile ou d'Apple, peuvent être utilisés par des personnes ayant une intention malveillante de traquer. Mais, le fait est que la nouvelle fonctionnalité de Tile ( et l'application Android d'Apple ) oblige les utilisateurs à télécharger une application et à lancer une analyse, plutôt que d'être automatiquement avertis s'il y a un tracker inconnu à proximité. Donc, si vous souhaitez utiliser l'application Tile pour localiser des trackers Tile inconnus autour de vous, voici comment procéder.

Vous pouvez simplement télécharger l' application Tile et rechercher des balises sans avoir à vous inscrire, et vos téléphones ne feront pas partie du réseau de recherche de Tile.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

Pour exécuter une analyse, procédez comme suit :

Téléchargez et ouvrez la dernière version de l'application Tile. Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône Analyser dans le coin supérieur. Vous pouvez également accéder à Paramètres > Numériser et sécuriser. Éloignez-vous "d'une certaine distance" de votre emplacement d'origine. Cela permet à l'application de voir si des tuiles se déplacent avec vous.

L'application peut prendre jusqu'à 10 minutes pour effectuer une analyse.

Tile déconseille de l'utiliser dans les transports en commun. Les résultats de l'analyse fourniront une image des tuiles inconnues détectées. Besoin d'instructions plus détaillées ? Consultez la page FAQ de Tile.

Si une analyse trouve des trackers indésirables à proximité, la FAQ de Tile vous recommande de contacter des ressources telles que la National Domestic Violence Hotline , The Pixel Project ou les forces de l'ordre locales.

La fonction "Scan and Secure" de Tile est disponible pour toute personne possédant un compte Tile. Il est en cours de déploiement et devrait être disponible pour tous d'ici début avril 2022.

Écrit par Maggie Tillman.