Le Royaume-Uni présente un projet de loi sur la sécurité en ligne tant attendu

(Pocket-lint) - Le gouvernement britannique doit présenter aujourd'hui au Parlement le projet de loi sur la sécurité en ligne tant discuté et attendu depuis longtemps et, s'il est approuvé, il présentera enfin une législation de grande envergure pour lutter contre la cyberintimidation, l'automutilation, les fausses nouvelles et d'autres domaines d'Internet. préoccuper.

Il introduira également de nouvelles mesures pour empêcher les enfants d'accéder à la pornographie en ligne, y compris des systèmes obligatoires de vérification de l'âge .

Les réseaux sociaux, tels que Facebook et Instagram de Meta, et Twitter , seront soumis à une surveillance plus approfondie, avec des amendes et même un accès bloqué au Royaume-Uni s'ils ne parviennent pas à supprimer le contenu préjudiciable sur demande. Les dirigeants pourraient même être emprisonnés pour non-conformité aux nouvelles directives.

L'Ofcom prendra le contrôle réglementaire du projet de loi, avec le pouvoir de demander des informations aux entreprises technologiques et d'interroger les patrons.

"Les entreprises technologiques n'ont pas été tenues responsables lorsque des préjudices, des abus et des comportements criminels se sont déchaînés sur leurs plateformes", a déclaré la secrétaire à la Culture, Nadine Dorries (tel que rapporté par la BBC ).

Toutes les propositions du projet de loi ne sont pas imposées aux entreprises, les utilisateurs des réseaux sociaux auront également le "droit de faire appel" pour les messages qu'ils estiment inutilement supprimés. Les utilisateurs pourront également se plaindre auprès d'un médiateur (Ofcom) des plateformes en ligne.

Le projet de loi rendra également illégal le "cyber-clignotement", par lequel des images nues sont envoyées à un utilisateur sans son consentement.

Écrit par Rik Henderson.