Heardle est Wordle croisé avec Name That Tune

(Pocket-lint) - Wordle n'est peut-être plus l'actualité la plus récente, mais le jeu de mots à succès est toujours aussi fort, comme en témoigne le nombre de personnes partageant leurs résultats chaque jour sur les réseaux sociaux.

Il y a eu d'innombrables jeux dérivés différents créés par des fans ardents de son format de devinettes, mais l'un des plus nouveaux a récemment gagné en popularité - Heardle .

Pour faire simple, c'est Wordle mais pour la musique. Plutôt que d'essayer de deviner un mot de cinq lettres, vous avez six suppositions pour déterminer la chanson dont vous écoutez l'intro.

Pour remplacer la sensation d'obtenir plus de lettres à partir des suppositions précédentes, chaque fois que vous vous trompez, vous aurez environ une seconde de musique à écouter, ce qui vous aidera à comprendre la mélodie.

Cela fonctionne très bien et sera très familier à tous ceux qui ont aimé le tour Intros sur Never Mind the Buzzcocks ici au Royaume-Uni, ou qui ont joué à Name That Tune.

Bien sûr, encore plus que Wordle (qui n'est limité que par votre vocabulaire), vous êtes un peu coulé chaque jour si vous n'avez tout simplement jamais entendu la chanson jouée, mais une partie du plaisir consiste à tester la portée de votre le goût de la musique peut offrir.

Lorsque vous faites les choses correctement, cependant, cela souligne à quel point l'intro d'une chanson peut vraiment être emblématique et à quel point la première seconde d'un classique est reconnaissable.

Écrit par Max Freeman-Mills.