TikTok augmente la limite de vidéo à 10 minutes, s'attaquant à YouTube

(Pocket-lint) - TikTok a tranquillement commencé à permettre aux utilisateurs de télécharger des vidéos d'une durée maximale de 10 minutes, dans un autre changement important de la raison d'être de son application.

Cela ne fait que peu de temps que TikTok a commencé à permettre aux gens de publier des vidéos de trois minutes, après tout, il est donc clair que ses créateurs pensent que le contenu de forme plus longue est un élément clé de son avenir.

Certains utilisateurs ont reçu des notifications de l'application pour les informer que leur limite de téléchargement a été augmentée, et TikTok a confirmé à The Verge qu'il déploie désormais le changement dans le monde entier :

"L'année dernière, nous avons introduit des vidéos plus longues, donnant à notre communauté plus de temps pour créer et se divertir sur TikTok. Aujourd'hui, nous sommes ravis de commencer à déployer la possibilité de télécharger des vidéos d'une durée maximale de 10 minutes, ce qui, nous l'espérons, ouvrira encore plus de possibilités créatives à nos créateurs du monde entier.

TikTok s'immisce sur le territoire de YouTube



Je peux maintenant télécharger des vidéos jusqu'à 10 minutes pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV – Matt Navarra (@MattNavarra) 28 février 2022

Le changement intervient dans le contexte de l'investissement continu de YouTube dans sa section Shorts, ce qui signifie que les deux énormes applications vidéo commencent effectivement à se battre sur tous les fronts pour attirer l'attention des utilisateurs d'un point de vue vidéo.

Alors que YouTube héberge évidemment encore beaucoup de contenu qui éclipse une limite de 10 minutes, la direction du voyage pour TikTok est frappante à ce stade.

La rapidité avec laquelle le changement sera déployé pour tous les utilisateurs, et quand vous pouvez donc vous attendre à pouvoir publier vos propres vidéos plus longues n'est pas tout à fait clair, mais cela ne devrait pas être trop long d'après le son des choses.

Écrit par Max Freeman-Mills.