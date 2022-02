Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tumblr permet à ses utilisateurs de désactiver les publicités sur le bureau et dans ses applications mobiles.

En payant 4,99 $ par mois ou en achetant une année de navigation sans publicité pour 39,99 $, vous pouvez utiliser le service comme les gens le faisaient avant que Tumblr ne commence à interdire le contenu NSFW et avant que Yahoo ne l'achète en 2013 pour 1,1 milliard de dollars et avant que Verizon ne le vende au propriétaire de WordPress, Automattic. Inc. Désormais, toute personne utilisant Tumblr peut à nouveau découvrir la version sans publicité du site.

Ils n'ont qu'à payer.

Tumblr, qui est connu pour avoir introduit pour la première fois les microblogs, offre une expérience sans publicité moins d'un an après avoir donné aux blogueurs la possibilité de facturer l'accès à des prix allant de 4 $ à 10 $ par mois. Il explore clairement de nouvelles façons de générer des flux de revenus tout en incitant les créateurs. Si vous êtes du genre à vous abonner à divers services, tels que Twitter Blue, vous serez peut-être prêt à débourser de l'argent pour supprimer les publicités. Il reste à voir, cependant, s'il existe de nombreux utilisateurs qui correspondent à cette description.

Pour désactiver les publicités sur Tumblr, procédez comme suit :

Accédez aux paramètres du compte sur le bureau. Sélectionnez "Aller sans publicité". Choisissez de payer mensuellement ou annuellement. C'est ça!

Vous pouvez désormais lire vos blogs et publications préférés sans publicité.

Cela coûte 4,99 $ par mois. Si vous aimez un rabais, vous pouvez obtenir 33 % de rabais (ou quatre mois gratuits) à 39,99 $ pour une année entière.

Voir le blog de Tumblr pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.