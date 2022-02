Comment utiliser le nouvel onglet Découvrir de Reddit pour trouver des communautés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Reddit a lancé un nouvel outil de navigation appelé l'onglet Découvrir, et il s'agit également de la première nouvelle fonctionnalité majeure de Reddit depuis des années. Lors des premiers tests de l'année dernière , Reddit a déclaré avoir vu une personne sur cinq rejoindre au moins une nouvelle communauté après avoir utilisé la nouvelle expérience de l'onglet Découvrir qu'elle avait développée pour remplacer l'ancien onglet Communautés.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l'onglet Découvrir de Reddit.

Le nouveau Discover de Reddit est une fonctionnalité des applications iOS et Android officielles de Reddit. Il organise des images, des GIF et des vidéos dans une grille déroulante pour aider les utilisateurs de Reddit à trouver de nouveaux contenus et communautés qu'ils souhaitent rejoindre. Il suggère également des communautés à explorer en fonction de l'historique et de l'activité, ce qui inclut les abonnements actuels d'un rédacteur et le temps passé sur les communautés. Par exemple, les redditors existants qui s'abonnent et passent beaucoup de temps dans les sous-reddits de football peuvent voir d'autres contenus liés au sport.

En termes simples : l'onglet Découvrir s'adapte à vos centres d'intérêt actuels. Si vous vous êtes abonné à de nombreux sous-titres de baseball et que vous passez beaucoup de temps dans les sous-titres de baseball, vous allez commencer à voir plus de contenu lié au baseball dans l'onglet Découvrir. Si vous êtes nouveau sur Reddit, vous verrez le contenu et les communautés classés par popularité et engagement élevé. "Des plantes d'intérieur et des marinades à la maison à Squid Game et Dungeons and Dragons", a déclaré Reddit, "L'onglet Découvrir mettra au premier plan une riche variété de contenus d'une manière visuellement attrayante".

L'onglet Découvrir remplace les anciens Communautés/Abonnements.

Ouvrez l'application Reddit. Dans le menu de navigation inférieur, vous verrez l'onglet Découvrir (icône de boussole). Il est situé à droite de l'onglet Accueil (icône de la maison).

La première chose que vous voyez sur l'onglet Découvrir est un flux visuel de vignettes attrayantes représentant diverses communautés sur Reddit. Vous pouvez parcourir les vignettes, les regarder, puiser dessus. Reddit appelle cette expérience un "point d'entrée cohérent et dynamique permettant aux redditors d'accéder à leurs communautés".

Lorsque vous ouvrez le nouvel onglet Découvrir, vous verrez une barre de recherche en haut. Utilisez cette zone pour rechercher des communautés par mot-clé.

Sous la zone de la barre de recherche se trouvent plusieurs sujets que vous pouvez parcourir et parcourir pour trouver des communautés potentiellement intéressantes.

Reddit a réorganisé sa navigation, car l'onglet Découvrir remplace l'onglet d'abonnement qui se trouvait auparavant dans la barre de navigation inférieure. Désormais, les abonnements sont enterrés dans le nouveau tiroir Communauté, où ils peuvent être triés et personnalisés. Faites simplement glisser votre doigt vers la droite ou appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran d'accueil pour accéder à vos communautés et à votre flux.

Le tiroir Community est divisé en cinq sections :

Vos communautés - où les redditors des communautés s'abonnent peuvent être triées et personnalisées

Commandes de flux d'accueil - où les utilisateurs peuvent accéder à leurs flux d'accueil, populaires et d'actualités

Suivi - qui montre les comptes Redditor qu'un utilisateur suit

Le point d'entrée r/all

Modération des points d'entrée dans lesquels les modérateurs peuvent voir leur flux de mods, leur file d'attente de mods et les sous-reddits qu'ils modèrent

Reddit a déclaré qu'il voulait simplement aider les gens à trouver plus de communautés et faciliter la découverte de nouveaux contenus. "Une partie de cela consiste à écouter les commentaires et à agir en conséquence pour apporter à chacun la communauté, l'appartenance et l'autonomisation", a déclaré la société. "Les redditors nous ont dit qu'ils voulaient un moyen plus simple d'explorer les intérêts actuels et nouveaux, alors [...] nous déployons notre première nouvelle surface en près de deux ans - l'onglet Découvrir. Ce nouvel outil de navigation offre aux redditors un moyen attrayant de trouver plus facilement du contenu et des communautés sur Reddit."

Écrit par Maggie Tillman.