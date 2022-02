Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Imaginez une application de type Google Inbox qui peut vous aider à atteindre Inbox Zero , et elle est même créée par d'anciens employés de Google. Eh bien, cela existe. C'est ce qu'on appelle les ondes courtes.

Shortwave est une nouvelle application de messagerie qui nous rappelle l'infortunée Google Inbox, une application de messagerie Inbox Zero très appréciée de ceux qui l'ont utilisée jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans le célèbre cimetière de produits tués de Google.

Shortwave, comme Inbox, est entièrement dédié à vous aider à désencombrer votre boîte de réception et à la rendre plus gérable au quotidien. Pour ce faire, il regroupe intelligemment les fils de discussion liés aux e-mails en groupes auxquels vous pouvez rapidement répondre, répéter ou épingler pour les lire plus tard. Oh, et il offre une expérience de composition rapide qui prend en charge les raccourcis Markdown et les mentions textuelles, ce qui rend l'envoi et la rédaction d'e-mails beaucoup plus fluides. Enfin, il existe même des fonctionnalités de collaboration en temps réel - y compris la messagerie avec des réactions emoji - uniquement pour les équipes. La meilleure partie est que Shortwave a un niveau gratuit.

La première fois que vous vous inscrivez et que vous vous connectez, Shortwave confirmera certaines préférences et vous fera un tour rapide pendant qu'il importe votre boîte de réception.

Rendez-vous sur app.shortwave.com ou téléchargez l'application Shortwave. Shortwave est désormais disponible sur iOS et sur ordinateur.

Le test bêta Shortwave pour Android est actuellement en cours. Connectez-vous avec Google et accordez toutes les autorisations.

Shortwave

Le courrier électronique est une lutte sans fin. Il y a de fortes chances que votre boîte de réception contienne des centaines, voire des milliers de messages et qu'elle soit une corvée à nettoyer. Shortwave vise à vous aider avec ces fonctionnalités clés :

Bundles : Au lieu de vous montrer un mur de fils, Shortwave catégorise et regroupe automatiquement les fils liés en paquets.

Au lieu de vous montrer un mur de fils, Shortwave catégorise et regroupe automatiquement les fils liés en paquets. Actions : Chaque e-mail comporte trois actions simples que vous pouvez entreprendre. Vous pouvez épingler les e-mails importants en haut pour y répondre plus tard, ou vous pouvez les répéter. Tout le reste peut être marqué comme terminé en un seul clic.

: Chaque e-mail comporte trois actions simples que vous pouvez entreprendre. Vous pouvez épingler les e-mails importants en haut pour y répondre plus tard, ou vous pouvez les répéter. Tout le reste peut être marqué comme terminé en un seul clic. Éditeur intelligent : pour vous aider à mieux comprendre les fils de discussion complexes et à répondre aux e-mails plus rapidement et avec moins de friction, Shortwave dispose d'un éditeur intelligent et d'une boîte de composition légère qui prend en charge les mentions spéciales de médias enrichis et offre des raccourcis intuitifs au fur et à mesure que vous tapez.

pour vous aider à mieux comprendre les fils de discussion complexes et à répondre aux e-mails plus rapidement et avec moins de friction, Shortwave dispose d'un éditeur intelligent et d'une boîte de composition légère qui prend en charge les mentions spéciales de médias enrichis et offre des raccourcis intuitifs au fur et à mesure que vous tapez. Espaces de travail : les équipes peuvent créer des canaux partagés pour n'importe quel sujet ou projet sur lequel collaborer ensemble. Il existe même des indicateurs de frappe pour la messagerie en temps réel de type Slack et les réactions emoji.

Gratuit : Shortwave est libre d'adhérer , mais vous êtes limité à 90 jours d'historique de recherche et d'e-mails et avez moins de fonctionnalités d'équipe sur le niveau gratuit.

Shortwave est libre d'adhérer , mais vous êtes limité à 90 jours d'historique de recherche et d'e-mails et avez moins de fonctionnalités d'équipe sur le niveau gratuit. Standard : Pour 9 $ par personne et par mois, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités gratuites, déverrouillez tout le reste et disposez également de rôles Workspace.

Shortwave a une liste de distribution privée où il offre aux utilisateurs Android impatients la possibilité de tester l'application Android Shortwave.

Voici ce que tu dois faire:

Rejoignez le groupe Google de test bêta The Shortwave en utilisant votre adresse e-mail Google Play Store. Vous serez automatiquement ajouté à la liste de distribution Shortwave. Maintenant, téléchargez l' application Shortwave Android depuis le Play Store. Connectez-vous à Shortwave.

Gardez à l'esprit que Shortwave se synchronise avec votre compte de messagerie existant, donc la configuration est aussi simple que de vous connecter avec votre compte Gmail.

L'équipe derrière Shortwave affirme avoir également créé des produits chez Google qui ont été utilisés par des millions de personnes.

Par exemple, le PDG et fondateur de Shortwave, Andrew Lee , a été directeur de l'ingénierie chez Google pendant trois ans, tandis que le directeur des produits de Shortwave, Jacob Wegner , a été ingénieur logiciel senior chez Google pendant deux ans. Même le concepteur fondateur de l'application, Ali Berlin Johnson , a été concepteur UX senior chez le géant de la recherche basé à Mountain View pendant trois ans.

Shortwave est soutenu par des investisseurs tels que Union Square Ventures et Lightspeed Venture Partner.

Vous cherchez plus d'informations sur le test bêta de Shortwave Android ? Consultez la FAQ de Shortwave ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement général de l'application, consultez le guide de démarrage rapide de Shortwave.

Écrit par Maggie Tillman.