(Pocket-lint) - Niantic s'est associé à Sony pour développer de nouvelles technologies - à savoir, des écouteurs - qui vous permettront de profiter du son dans un monde augmenté.

Niantic, qui possède des titres de jeux tels que Ingress, Pokemon Go et Pikmin Bloom, a tendance à se concentrer sur les applications de réalité augmentée (AR) pour les appareils mobiles. Mais, actuellement, AR est un format très visuel. Ainsi, afin de rendre ses jeux AR plus immersifs pour les joueurs, Niantic s'associe à Sony pour développer et promouvoir une expérience sensorielle supplémentaire appelée AR auditif.

Sony ajoutera sa technologie de son spatial aux titres de Niantic, à commencer par le jeu Ingress en 2022. Il fonctionnera avec la dernière paire d'écouteurs sans fil de Sony appelée LinkBuds . Ceux-ci vous permettront apparemment d'entendre à la fois le monde réel et le monde virtuel pour une expérience de port "jamais éteinte". Fondamentalement, Niantic a déclaré avoir remarqué que les gens jouaient à leurs jeux sans le son parce qu'ils ne voulaient pas être coupés du monde réel. Désormais, avec LinkBuds, ces mêmes personnes peuvent jouer à Ingress et se sentir pleinement dans le jeu tout en restant conscientes de leur environnement.

Les LinkBuds disposent d'un "pilote en anneau ouvert" qui relie votre son dans le jeu à ce qui se passe dans le monde réel. Vous pourrez entendre des conversations avec un son de haute qualité, en partie grâce à un processeur V1 intégré et à quelque chose appelé "Adaptive Volume Control", qui optimise le son en fonction de votre environnement. Il existe également une technologie "Precise Voice Pickup" pour des appels téléphoniques clairs.

Ils sont disponibles dès maintenant pour 150 £ au Royaume-Uni et 180 $ aux États-Unis.

Plus de détails sur la technologie du son spatial. La mise à jour AR auditive d'Ingress sera annoncée plus tard dans l'année. Pour en savoir plus sur le partenariat entre Niantic et Sony, regardez l'annonce ci-dessus.

Écrit par Maggie Tillman.