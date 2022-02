Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Wordle est partout. Le jeu en ligne a fait le tour des réseaux sociaux - avant même que les New York Times Games ne l'achètent. Admettez-le : vous ne pouvez pas consulter Twitter ou Facebook sans voir ces blocs verts, jaunes et noirs (ou gris) parsemés partout dans votre flux. Ce n'était qu'une question de temps avant que d'autres énigmes basées sur l'original ne commencent à apparaître. En fait, à notre connaissance, il existe plus de 10 jeux comme Wordle. Mais cela signifie simplement que pendant que vous attendez que le prochain Wordle tombe, vous pouvez nourrir votre dépendance aux jeux de mots en jouant à certaines des nombreuses alternatives amusantes de Wordle.

Pour être clair, les jeux de mots ci-dessous ne sont pas des arnaques complètes ou des clones de Wordle. Ils sont comme Wordle, bien sûr, mais ils ont chacun une touche. Par exemple, imaginez une version de Wordle où tous les mots à deviner sont NSFW. Devinez quoi? Cela existe. Ça s'appelle Lewdle. Si vous voulez jouer à cela et à d'autres jeux comme Wordle, voici notre sélection des meilleures alternatives Wordle - ou, des retombées, si vous voulez.

Cette nouvelle tournure du format Wordle concerne une autre grande tendance de jeu de ces dernières années : Battle royale.

Squabble vous met contre d'autres joueurs. Vous devrez entrer vos suppositions rapidement, et vous n'avez toujours que six tentatives pour trouver le bon mot de cinq lettres. Les joueurs ont des points de vie qui s'épuisent lentement, et vous en perdrez pour de mauvaises suppositions. Obtenez une lettre droite pour récupérer des points de vie et blesser les autres joueurs. Une fois que tous vos points de vie sont épuisés ou que vous n'avez plus de suppositions, vous êtes hors jeu.

Il existe deux modes. Blitz est pour entre deux et cinq joueurs, tandis que les tours Squabble Royale ont entre six et 99 concurrents. Les jeux continuent jusqu'à ce qu'il reste un joueur. Un autre aspect intéressant est que vous pouvez créer un lobby et inviter des amis à un match privé. Il y a aussi un mode de relecture, vous pouvez donc voir les suppositions de tout le monde en temps réel.

Vous pouvez jouer à Squabble dans n'importe quel navigateur Web.

Ce jeu ressemble à Wordle et utilise le même format et les mêmes blocs de couleurs. Mais il y en a un qui le rend différent : Lewdle a un avis de contenu qui avertit que vous êtes susceptible d'être offensé par l'utilisation de blasphèmes, de vulgarité ou d'obscénité. Il dit également "aller jouer à Wordle à la place !" si c'est toi. Avec Lewdle, vous obtenez un puzzle par jour, et les mots vont de léger à complet pas sûr pour le travail.

Vous pouvez jouer à Lewdle sur n'importe quel navigateur Web.

Dans ce jeu Wordle-like, vous devez deviner deux mots qui se croisent comme un jeu de mots croisés. Il comporte des blocs de couleur noir/gris, jaune et vert, et il y a un puzzle par jour. Mais vous pouvez deviner autant de fois que vous le souhaitez - jusqu'à ce que vous gagniez ou abandonniez. Vous pouvez également créer votre propre puzzle de mots croisés à partager avec des amis, ce qu'aucune des autres alternatives de Wordle n'offre.

Vous pouvez jouer à Crosswordle sur n'importe quel navigateur Web.

Ce spin-off Wordle est tout au sujet de la géographie. Vous obtenez six essais pour deviner quel pays ou territoire est affiché. Mais, pour les indices, au lieu d'afficher des blocs noirs/gris, jaunes et verts, vous voyez la distance, la direction et le pourcentage de proximité. Donc, si vous devinez l'Ukraine, Worldle pourrait vous montrer 55 kilomètres et une flèche pointant vers le nord-ouest avec 34 %. Cela signifie que le bon pays ou territoire se trouve à 55 km au nord-ouest de l'Ukraine et qu'il y a un taux de proximité de 34 %. Il n'y a qu'un seul casse-tête par jour et il existe des options pour rendre le jeu plus difficile.

Vous pouvez jouer à Worldle sur n'importe quel navigateur Web.

OK, c'est le plus proche d'un clone Wordle que vous pouvez obtenir sur notre liste. C'est un remake qui vous donne toujours six essais pour deviner un mot de cinq lettres - mais il propose des jeux illimités pour que vous n'ayez pas à attendre 24 heures.

Vous pouvez jouer à Word Master sur n'importe quel navigateur Web.

Hello Wordl est un autre remake de Wordle qui vous fait deviner un mot et utilise les mêmes blocs colorés. Il a même des jeux illimités comme Word Master. Mais ce qui rend Hello Wordl unique, c'est qu'il te permet aussi de changer le nombre de lettres dans le mot que tu devines. Passez d'un mot de quatre lettres à un mot de 11 lettres. Peu importe la longueur du mot, cependant, vous n'avez que six chances de le deviner.

Vous pouvez jouer à Hello Wordl sur n'importe quel navigateur Web.

Ce spin-off de Wordle est destiné aux vrais amateurs de jeux de mots. C'est parce qu'il essaie activement d'éviter de vous donner la réponse. Il ne choisit pas un mot au début du jeu pour que vous le deviniez et utilise plutôt vos suppositions pour réduire sa liste de mots. Le dernier mot pourrait même ne pas avoir une lettre jaune d'une de vos suppositions précédentes. Mais, bon, vous pouvez deviner autant de fois que vous le souhaitez.

Apparemment, le meilleur score que vous puissiez obtenir est de quatre suppositions.

Vous pouvez jouer à Absurdle sur n'importe quel navigateur Web.

Êtes-vous un fan de Tolkien ? C'est le spin-off pour vous. Vous avez six essais pour deviner un mot de cinq lettres du texte du Seigneur des Anneaux. Des endroits comme Rohan et des personnages comme Frodon ou même sont tous des valeurs sûres.

Vous pouvez jouer au Seigneur des Anneaux sur n'importe quel navigateur Web.

Dans ce jeu de type Wordle, vous obtenez six essais pour deviner un nombre premier à cinq chiffres - en utilisant uniquement des nombres premiers. Les blocs de couleur gris, jaune et vert sont tous là, et vous n'obtenez qu'un seul puzzle par jour.

Vous pouvez jouer à Primel sur n'importe quel navigateur Web.

Pensez Primel, mais pour les vrais nerds en mathématiques. Avec Nerdle, vous avez six chances de deviner une équation et une solution. Après chaque supposition, les nombres ou symboles qui se trouvent au bon endroit sont verts, les nombres ou symboles au mauvais endroit dans l'équation sont violets et les nombres ou symboles absents de l'équation sont noirs. Une fois que vous avez terminé un puzzle, vous devez attendre 8 heures avant le suivant.

Astuce : Le signe "=" est toujours dans le puzzle.

Vous pouvez jouer à Nerdle sur n'importe quel navigateur Web.

