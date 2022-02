Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - MoviePass , le service d'abonnement en ligne fermé qui vous permettait de voir un certain nombre de films dans les cinémas moyennant des frais mensuels fixes, prévoit de relancer cet été.

Selon plusieurs rapports , la co-fondatrice Stacy Spikes a annoncé à New York le 9 février 2022 que le service reviendrait, mais il n'est pas clair si des chaînes de théâtre se sont déjà associées au nouveau service, et aucun niveau de prix n'a été divulgué. Le service relancé sera disponible à différents prix, mais Spikes n'en a pas révélé beaucoup plus. Il y aura un système de crédit qui se renouvellera chaque mois, et les abonnés pourront gagner des crédits gratuitement en regardant des publicités avant les films, selon Spikes. Il utilisera également la technologie de suivi oculaire pour s'assurer que l'utilisateur regarde.

Spikes est également le PDG de MoviePass. Il a déclaré que le nouveau service permettra aux cinémas de fixer des prix différents pour les heures creuses. Spikes n'a pas mentionné de forfait illimité, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du fait que le forfait MoviePass illimité à 10 $ d'avant s'est avéré insoutenable et a conduit à la fermeture du service en 2019. Spikes a déclaré qu'il souhaitait que les cinémas s'associent à MoviePass pour cette nouvelle itération. Le service permettra aux abonnés d'amener un invité, bien que l'on ne sache pas si cela serait limité à certains niveaux ou si des crédits seraient nécessaires.

Le service d'abonnement original MoviePass permet aux abonnés d'accéder à un nombre illimité de films dans les cinémas moyennant des frais mensuels de 9,95 $. À son apogée, le service comptait quelque trois millions d'abonnés.

L'année dernière, Spikes a racheté l'entreprise de la faillite, avec l'intention de relancer le service. Il a vu MoviePass de son lancement en 2011 jusqu'en 2018 - date à laquelle il a été licencié alors que le service appartenait à Helios et Matheson Analytics.

Il convient de noter que MoviePass a été fustigé par la Federal Trade Commission des États-Unis en 2021 pour pratiques trompeuses et mauvaise collecte de données.

Écrit par Maggie Tillman.