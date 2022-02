Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Wordle , le puzzle de mots en ligne qui a explosé en popularité à travers le monde, est désormais officiellement détenu et géré par le New York Times.

Son créateur, Josh Wardle,l'a vendu il y a quelques semaines . Par conséquent, vous pouvez désormais y accéder via une nouvelle URL : https://www.nytimes.com/games/wordle/index.html .

Bien que Wardle ait promis que les séries, les pourcentages et les distributions supposées seraient préservés avec la vente et la transition vers le New York Times, de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes. En fait, les journalistes de Pocket-lint ont remarqué que leurs séries de matchs s'affichaient désormais comme "1" même s'ils avaient remporté plusieurs matchs de suite, ce qui signifie qu'il y a clairement un problème avec la façon dont les statistiques des joueurs sont transférées de l'ancienne version à la nouvelle. Auparavant, le New York Times avait déclaré qu'il transférerait automatiquement vos statistiques de jeu vers la nouvelle maison de Wordle sur The New York Times Games, sans rien à faire de votre côté.

Voici ce qu'une page FAQ du New York Times indique maintenant sur la façon dont le transfert de statistiques devrait fonctionner :

"Nous avons automatiquement transféré vos statistiques de jeu vers la nouvelle maison de Wordle sur New York Times Games. Si vos données sont un peu différentes de ce dont vous vous souvenez, assurez-vous d'abord que vous ouvrez le jeu sur le même appareil et navigateur que vous avez utilisés précédemment. Vos données de jeu sont stocké localement sur votre navigateur et vos statistiques seront automatiquement transférées sans aucune action supplémentaire de votre part. Pour un certain nombre d'écrivains Verge, cela n'a pas été le cas. Certains ont cliqué sur le bouton des statistiques pour voir une ardoise complètement propre, sans On peut voir combien de matchs ils ont joués et leur pourcentage de victoires, mais leur séquence semble avoir été réinitialisée. Et l'un de nos chanceux membres du personnel a connu une transition pacifique du pouvoir, en gardant sa séquence et ses statistiques. "

Le New York Times a également révélé dans un tweet qu'il avait remarqué que des séquences apparaissaient comme réinitialisées et qu'il enquêtait activement sur la question.

Salut Wordlers! Nous sommes conscients que votre "série actuelle" a été réinitialisée aujourd'hui. Notre équipe des Jeux enquête actuellement. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour #Wordle . – NYTimes Wordplay (@NYTimesWordplay) 10 février 2022

Le journal a également apporté quelques légères modifications au jeu. La police sans empattement dans le titre a maintenant l'air très NYT. Il y a aussi un nouveau menu dans le coin gauche que vous pouvez ouvrir pour accéder à d'autres jeux du New York Times. Et, évidemment, l'aide et les liens Twitter de Wordle sont désormais ouverts aux propres comptes du New York Times au lieu de ceux du créateur Josh Wardle.

Écrit par Maggie Tillman.