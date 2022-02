Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes un utilisateur de Signal , vous avez peut-être remarqué que changer de numéro de téléphone sur votre compte efface tous vos chats, groupes et messages existants. Eh bien, c'est maintenant une chose du passé. Signal a déployé une nouvelle fonctionnalité, appelée Changer de numéro, qui vous permet de changer de numéro sans perdre toutes vos données dans l'application de messagerie sécurisée.

Aussi : Comment définir les messages qui disparaissent par défaut sur Signal

Si vous conservez votre téléphone existant, mais que vous obtenez un nouveau numéro, la nouvelle fonctionnalité de changement de numéro de Signal vous permettra de conserver votre profil et tous vos messages et groupes existants sur votre appareil.

Dans la dernière version de l'application mobile Signal, appuyez sur votre profil. Accédez à Paramètres (iOS uniquement) > Compte > Modifier le numéro de téléphone. Vous ne pourrez pas annuler cela. Sélectionnez Continuer. Entrez votre ancien numéro puis votre nouveau numéro. Sélectionnez Continuer ou Terminé. Confirmez que le nouveau numéro est correct. Sélectionnez Modifier le numéro. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

Une fois que vous avez mis à jour votre numéro, tous les contacts avec lesquels vous avez correspondu dans Signal verront un nouveau message dans votre fil qui notifie que vous avez changé le numéro de téléphone, ainsi qu'un lien pour mettre à jour la carte de contact. Mais surtout, vous ne perdrez pas vos fils de conversation ou groupes existants.

Changer de numéro est pris en charge si vous conservez le même téléphone et que vous modifiez simplement le numéro. Il n'est pas pris en charge si vous n'avez pas votre ancien appareil, si vous avez perdu votre téléphone ou si vous avez effacé votre téléphone. En effet, la nouvelle fonctionnalité est destinée aux utilisateurs qui conservent leur téléphone actuel. Si vous passez à un nouveau téléphone et que vous souhaitez conserver toutes vos données, vous devrez utiliser la fonction de transfert d'appareil à appareil crypté de bout en bout de Signal ( tutoriel ici ) sur Android ou iOS afin de transporter votre contacts et l'historique des discussions sur votre nouvel appareil.

Consultez le billet de blog de Signal pour plus de détails. Signal a également une page de support ici.

Écrit par Maggie Tillman.