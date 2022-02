Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX , introduit un niveau plus rapide appelé Starlink Premium, qui s'adresse aux "petits bureaux, vitrines et super utilisateurs du monde entier".

Annoncée pour la première fois par le fondateur de SpaceX, Elon Musk , la nouvelle offre comprend une antenne haute performance plus grande et prétend atteindre des vitesses comprises entre 150 Mbps et 500 Mbps (latence de 20 ms à 40 ms). À titre de comparaison, le niveau standard offre des vitesses de 50 Mbps à 250 Mbps (20 ms à 40 ms de latence). Premium double également les vitesses de téléchargement de 20 Mbps à 40 Mbps, contre 10 Mbps à 20 Mbps pour le niveau standard. En plus des vitesses accrues, Starlink affirme que son service Premium fonctionnera mieux dans des "conditions météorologiques extrêmes".

Les clients Premium auront même accès à une assistance 24h/24 et 7j/7.

Mais ces vitesses et avantages ne sont pas gratuits. Naturellement, Starlink Premium a un prix très élevé. Le niveau haut de gamme coûte 2 500 $ pour l'antenne et 500 $ par mois pour le service, tandis que le service Starlink standard ne coûte que 499 $ pour le matériel et 99 $ par mois. Il y a aussi un dépôt de 500 $ pour réserver un plat Premium. Vous pouvez vous attendre à ce que les livraisons commencent au deuxième trimestre de 2022.

Écrit par Maggie Tillman.