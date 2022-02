Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le New York Times - célèbre pour The Crossword puzzle, entre autres - a annoncé avoir acquis l'un des jeux de mots et des phénomènes culturels les plus populaires au monde : Wordle.

Wordle est un jeu de devinettes de mots basé sur un navigateur, sans application à télécharger. Vous venez de visiter un site Web et pouvez commencer à jouer gratuitement. Le jeu vous donne essentiellement six chances de deviner un mot de cinq lettres, et chaque jour la page est mise à jour avec un nouveau mot. Le mot est le même pour tous les joueurs du monde entier.

Josh Wardle, un ingénieur logiciel basé à Brooklyn, a créé le jeu pour son partenaire afin qu'ils puissent tuer le temps pendant la pandémie. Il a finalement rendu public Wordle en octobre dernier, et il compte déjà des millions de joueurs quotidiens.

Dans son annonce , le New York Times a noté qu'il avait lancé The Crossword en 1942 et a depuis introduit The Mini crossword, Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles et Vertex, qui ont tous été joués plus de 500 millions de fois en 2021. En achetant Wordle , Le New York Times a affirmé qu'il cherchait à "divertir chaque jour plus de résolveurs avec des énigmes - surtout en ces temps anxieux".

Le New York Times a déclaré avoir acquis Wordle pour un "moins de sept chiffres".

Une mise à jour sur Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX – Josh Wardle (@powerlanguish) 31 janvier 2022

Wardle, dans sa propre déclaration , a mentionné qu'il admirait depuis longtemps le New York Times et que les valeurs du journal étaient alignées sur les siennes. "Cette étape me semble très naturelle", a-t-il déclaré. Wardle a également expliqué que le jeu massivement populaire a "été un peu écrasant" pour lui – étant donné qu'il est la seule personne à diriger tout le jeu.

Si vous vous demandez si Wordle coûtera soudainement de l'argent pour jouer, le New York Times a confirmé qu'il restera gratuit pour les joueurs nouveaux et existants, et qu'aucune modification ne sera apportée à son gameplay. Wardle s'efforce également de préserver les victoires existantes des joueurs et les données de séquence une fois que le jeu se déplace vers sa nouvelle maison.

Écrit par Maggie Tillman.