TikTok permet aux créateurs de tester les abonnements payants

(Pocket-lint) - À la suite de Facebook , Instagram et Twitter , Tiktok aurait annoncé qu'il testait la prise en charge des abonnements payants, permettant aux créateurs de facturer leurs abonnés sur la plate-forme vidéo courte en échange d'un accès exclusif à leur contenu.

Selon The Information , TikTok n'a pas encore révélé quand les abonnements payants pourraient être déployés pour tous les créateurs de son application, mais certains créateurs testent actuellement la fonctionnalité. Dans une déclaration aux médias, TikTok a décrit la nouvelle fonctionnalité comme un "concept" et qu'il était "toujours en train de réfléchir à de nouvelles façons d'apporter de la valeur à notre communauté et d'enrichir l'expérience TikTok".

Gardez à l'esprit que TikTok propose le hub Creator Next et une fonction de pourboire pour les créateurs, donc une option d'abonnement payant n'est pas sa première incursion dans la monétisation.

On ne sait pas encore à quoi ressemblera la structure de rémunération, mais il sera intéressant de voir si les abonnements peuvent fonctionner sur TikTok. L'idée que les créateurs placeraient leurs meilleures vidéos derrière un mur payant pour les abonnés uniquement ne semble pas amusante. Nous pourrions imaginer que certains créateurs utilisent la fonctionnalité pour partager/masquer des séquences en coulisses ou des vidéos de la "deuxième partie" avec plus de contexte.

Instagram a également annoncé cette semaine qu'il lançait un test d'abonnements, où les créateurs peuvent sélectionner le prix de leurs niveaux d'abonnement allant de 0,99 $ à 99,99 $ par mois. Essentiellement, les utilisateurs paieront ces frais mensuels pour accéder à du contenu tel que des vies et des histoires réservées aux abonnés. Ils recevront également un badge violet à côté de leur nom d'utilisateur indiquant leur statut.

N'oublions pas non plus que Facebook a sa propre version des abonnements pour les créateurs . Et Twitter a récemment lancé Super Follows. De plus, il existe des plateformes de créateurs telles que Patreon et même OnlyFans , qui permettent toutes aux influenceurs de facturer leurs abonnés en échange de contenu exclusif - et parfois racé.

Mais il faut se demander combien d'abonnements supplémentaires les gens pourront prendre.

Écrit par Maggie Tillman.