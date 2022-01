Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Steven Cravotta a développé un jeu de mots appelé Wordle il y a cinq ans, non ce n'est pas ce Wordle auquel vous jouez tous les jours, mais ils partagent le même nom.

Comme vous pouvez l'imaginer, l'application ancienne et largement oubliée de Steven a connu un afflux soudain et énorme d'intérêt ces derniers mois.

Étant donné que ce jeu Wordle est antérieur au nouveau Wordle de nombreuses années, il était à l'abri de la récente élimination par Apple des clones Wordle de son App Store.

Steven Cravotta a expliqué sur Twitter que son application n'avait pas eu autant de succès qu'il l'avait espéré lors de sa sortie initiale "après quelques mois et environ 100 000 téléchargements au total, j'ai arrêté de mettre à jour et de promouvoir" et en tant que tel, son nombre a diminué et l'application a été laissée à rassembler poussière.

Le nouveau jeu Wordle est basé sur un navigateur et n'a pas d' application , mais lorsqu'il a gagné en popularité et généré de nombreuses histoires dans les médias, les joueurs curieux ont afflué vers l'App Store à la recherche du nouveau jeu de devinettes à succès.

Steven a déclaré : "Mon application Wordle a enregistré 200 000 téléchargements au cours des 7 derniers jours, et elle ne ralentit même pas encore."

Voici comment un jeu mobile que j'ai créé il y a 5 ans a soudainement été explosé par le New York Times, le Wall Street Journal et Jimmy Fallon.



pic.twitter.com/aun7YM80p4 – Steven (@StevenCravotta) 12 janvier 2022

Soudain, l'ancienne application Wordle générait à nouveau des revenus. Non content de s'asseoir et de compter les dollars, Steven a décidé de contacter le développeur du plus populaire Wordle, Josh Wardle, proposant de faire don des bénéfices à une association caritative.

Dans le fil Twitter, Steven a révélé que lui et Wardle avaient choisi le programme d'alphabétisation des jeunes de West Oakland Boost pour recevoir des dons.

Josh Wardle a tweeté : "Steven Cravotta m'a contacté sans y être invité et m'a demandé de donner les bénéfices. C'est un acte de classe et vous devriez le suivre."

Écrit par Luke Baker.