Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Clubhouse, l'application audio en direct qui a explosé en popularité en 2020 et l'année dernière, s'est enfin étendue au Web.

Mais, étant donné que sa fonctionnalité de base a maintenant été répliquée par plusieurs autres services, dont Twitter, il faut se demander ce qui a pris autant de temps à Clubhouse pour lancer cette capacité. Clubhouse, qui vous permet d'héberger et de rejoindre des conversations audio avec d'autres utilisateurs, était uniquement sur invitation pendant une longue période, et il n'était disponible que sur les appareils iOS et Android via son application officielle.

Maintenant, cependant, la société a confirmé sur Twitter qu'elle testait une nouvelle option de partage qui vous permettra de partager une salle en direct avec n'importe qui - d'autres utilisateurs de Clubhouse, des utilisateurs d'autres réseaux sociaux, etc. Lorsque vous partagez le lien vers une salle en direct, les gens peuvent y accéder via un navigateur Web même s'ils n'ont pas de compte Clubhouse. Mais la fonctionnalité ne fonctionne que pour l'écoute.

Ainsi, si vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas rejoindre une salle pour parler via le Web.

Aujourd'hui, nous introduisons une nouvelle façon simple de faire connaître les superbes salles. Ça s'appelle... roulement de tambour... PARTAGE ! nous avons inventé cela et personne n'y a pensé avant.



encore mieux, lorsque vous partagez, les gens ont désormais la possibilité d'écouter sur le bureau – aucune connexion requise pic.twitter.com/Gw2rFkMQcs – Clubhouse (@Clubhouse) 6 janvier 2022

Selon Clubhouse, certaines salles seront également disponibles pour le replay. Tout cela est crucial pour les utilisateurs de l'application qui ont peut-être pensé à quitter le navire pour un service concurrent, tel que Twitter Spaces , qui est disponible sur iOS, Android et le Web depuis un certain temps.

Malheureusement, les utilisateurs de Clubhouse ne peuvent essayer les rediffusions et écouter sur le Web que s'ils se trouvent aux États-Unis. Mais bon, c'est un début (très attendu).

Obtenez le superbe VPN Ivacy pour moins cher avec cette offre de Noël incroyable Par Pocket-lint International Promotion · 7 Janvier 2022