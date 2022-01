Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe une idée fausse courante (et dangereuse) selon laquelle l'investissement est hyper compliqué ou réservé uniquement aux personnes fortunées. L'individu français moyen manque d'éducation financière - le système scolaire n'enseigne pas aux gens comment investir intelligemment ou faire fructifier l'argent. Par conséquent, la plupart des gens ne peuvent pas faire d'économies et d'investissements intelligents pour accroître leur patrimoine personnel.

La plupart des Français s'égarent dans des choix d'investissement trop simples, comme le Livret A. Le taux d'intérêt du Livret A est inférieur au taux d'inflation. L'argent que vous épargnez dans le Livret A est en constante dévaluation, ce qui signifie qu'il vous fait perdre votre argent durement gagné à long terme.

Pourtant, Mon Petit Placement est là pour simplifier le processus d'investissement. Grâce à cette plateforme en ligne, chacun peut accéder aux outils et informations d'investissement généralement réservés aux particuliers fortunés ou aux experts financiers. Il s'agit d'une plateforme efficace qui vous permet de faire les meilleurs choix d'investissement en fonction de vos besoins uniques.

Vous pouvez booster votre argent, à partir de 300 €, en moins de 10 minutes en utilisant Mon Petit Placement - même s'il est important de préciser qu'il existe toujours des risques.

Mon Petit Placement est une plateforme d'investissement simple, innovante et unique. Vous pouvez ouvrir votre compte en ligne et commencer à investir en 10 minutes. Vous n'avez besoin que de 300 € pour commencer à investir, ce qui signifie que vous pouvez même commencer après votre premier salaire ! Le processus est si simple qu'il peut être effectué depuis votre lit - vous n'avez pas besoin de consulter des banquiers ou des analystes financiers.

Mon Petit Placement propose des choix d'investissement adaptés à tous, des novices aux experts. Si vous débutez dans l'investissement, la plateforme vous conseille sur les meilleures pratiques d'investissement en fonction de vos objectifs uniques. La plate-forme est pilotée par des conseillers financiers qui peuvent offrir leur soutien en recommandant des stratégies d'investissement sur mesure en fonction de vos objectifs. Vous pouvez également contacter les conseillers sept jours sur sept par téléphone, e-mail ou chat en direct.

Mon Petit Placement vous donne accès à des investissements haut de gamme sélectionnés individuellement par des experts financiers de JPMorgan, Pictet, Lazard et d'autres institutions similaires. Vous pouvez investir dans des actions, des obligations ou d'autres types d'actifs. De plus, la plateforme travaille avec des assureurs fiables, tels que Generali et Apicil, vous pouvez donc être assuré que vos investissements sont en toute sécurité.

Mon Petit Placement suit une rémunération basée sur la performance, ce qui signifie qu'il ne perçoit que des commissions sur les investissements actualisés. Cela signifie que la plateforme ne facturera une commission que lorsque vos investissements commenceront à être performants. Vous pouvez également retirer votre argent quand vous le souhaitez - aucune limite ou restriction n'est imposée.

Mon Petit Placement vous permet de filtrer les actifs et investissements potentiels en fonction de sujets d'intérêt, tels que la santé, la technologie, le climat, l'égalité, etc. Cela vous permet de faire des investissements intelligents en ligne avec vos valeurs et intérêts personnels. Vous pouvez également contacter les conseillers financiers de la plateforme pour obtenir des recommandations sur les investissements idéaux pour vos intérêts et vos objectifs. Ainsi, toute l'expérience d'investissement est personnalisée pour vous.

Commencez avec seulement 300 €

Commencez à investir en 10 minutes

Approuvé par des milliers d'utilisateurs

Accéder à des produits financiers généralement réservés aux riches

Des recommandations d'investissement sur mesure en fonction de votre profil

Pas besoin de visiter des banquiers ou des conseillers financiers

Plateforme idéale pour les novices en investissement

Extrêmement évolutif pour les experts

Investissez de manière transparente et pratique depuis chez vous

Tout résident (sauf ceux aux USA) peut s'abonner à Mon Petit Placement

Mon Petit Placement est une plateforme d'investissement extrêmement facile à utiliser, vous pouvez donc créer un profil et démarrer votre premier investissement en 10 minutes. Voici un aperçu simple, étape par étape, des investissements de départ avec cette plateforme :

Aller à monpetitplacement.fr

Cliquez sur « Je démarre » et remplissez le formulaire en ligne

L'équipe de Mon Petit Placement vous proposera des recommandations par vidéo ou appel

Validez votre compte

Vous pouvez maintenant commencer à investir !

La perspective de commencer des investissements peut effrayer la plupart des gens, généralement en raison de nombreuses idées fausses sur ce que les investissements impliquent. Pourtant, investir est essentiel pour tout le monde car il permet de maximiser son épargne, de protéger son patrimoine et de faire fructifier son patrimoine personnel. Mon Petit Placement simplifie le processus avec un processus intuitif et facile à utiliser.

Si vous êtes prêt à commencer à investir, vous pouvez vous inscrire avec le code POCKET pour bénéficier d'une remise de 30% sur vos commissions de performance la première année !