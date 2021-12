Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pixelmator a introduit une application Pixelmator Photo pour iPhone. Auparavant, il était limité à liPad. Il existe également une version pour Mac.

L application de retouche photo approfondie offre plus de 30 options de réglage des couleurs, la prise en charge de plus de 600 formats dimage RAW comme Apple ProRAW, des outils dédition basés sur lIA comme la suppression dobjets et la mise à léchelle pour les prises de vue basse résolution, des fonctionnalités dédition par lots comme la possibilité de copier et collez les modifications entre les photos, une vue de comparaison fractionnée pour comparer les modifications, des outils de base comme Recadrer et Redresser, et plus encore.

Comme il sagit dune application iPhone, vous pouvez également vous attendre à une intégration approfondie avec lapplication Photos dApple et iCloud Photos.

En dautres termes, cest une application de niveau Photoshop , mais pour un écran plus petit qui peut tenir dans votre poche. Vous pouvez lutiliser pour des flux de travail complexes, comme appliquer un tas de modifications à plusieurs photos à la fois, ce qui vous permet de traiter rapidement toutes vos prises de vue lors de vos déplacements. Cest si puissant.

Meilleures applications iPad: le guide ultime Par Maggie Tillman · 16 Décembre 2021

Pixelmator Photo pour iPhone nécessite iOS 14 ou une version ultérieure. Il est disponible sur l App Store dApple en tant que mise à jour gratuite pour les utilisateurs existants de lapplication iPad. Les nouveaux utilisateurs pourront obtenir lapplication à un tarif de lancement spécial de 3,99 $. Par la suite, lapplication sera régulièrement au prix de 7,99 $ aux États-Unis.