(Pocket-lint) - TikTok teste apparemment un nouveau logiciel de streaming de jeux de bureau qui lui permettra de concurrencer directement Twitch, propriété dAmazon.

Appelé TikTok Live Studio, il permet aux utilisateurs de diffuser des séquences en direct à partir de jeux et dautres applications de bureau. Il serait en train dêtre testé avec un certain nombre dutilisateurs sur certains marchés occidentaux, mais sa page Web sur le site de TikTok a été supprimée et semble maintenant avoir disparu.

Si TikTok Live Studio est lancé, il rivalisera non seulement avec Twitch mais aussi avec dautres services de streaming de jeux tels que YouTube Gaming et Facebook Gaming .

Zach Bussey, qui couvre lespace de streaming de jeux, a récemment partagé des captures décran de TikTok Live Studio sur Twitter. Lapplication est censée prendre en charge le streaming en mode paysage et portrait, selon Bussey, et elle peut extraire des séquences sources de jeux, programmes, appareils mobiles et appareils photo.

Cest super basique dans son état actuel.



Possède à la fois des scènes de paysage et de portrait.



Les sources incluent Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture et certains textes/images. Pas de sources de navigateur, ni dalertes.



Les emojis sont limités à ceux dorigine. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF – Zach Bussey (@zachbussey) 15 décembre 2021

TikTok Live Studio nest pas certain de se déployer, aurait déclaré la société à TechCrunch . Il nest pas non plus clair si TikTok pourrait étendre son test de Live Studio à plus dutilisateurs. Cest un changement radical pour lentreprise, qui, jusquà présent, sest principalement concentrée sur le montage et le partage de vidéos mobiles et la musique.

