Transférez facilement du contenu entre votre téléphone Android et votre PC avec Droid Transfer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout le monde sait que la gestion et le transfert de contenu entre les téléphones Android et les ordinateurs Windows peuvent être un peu fastidieux. Il semble que les téléphones Android n'aient tout simplement pas répondu à nos attentes ultra-sans fil et transparentes. Mais Droid Transfer est une application Windows unique qui peut résoudre ce problème, simplifiant et rationalisant l'ensemble du processus de gestion et de transfert de contenu Android vers Windows.

Droid Transfer est une application Windows unique qui fonctionne en collaboration avec une application gratuite Transfer Companion sur Android . Lorsque l'application Transfer Companion est installée sur votre téléphone, vous pouvez utiliser Droid Transfer pour transférer de manière transparente et sans effort des SMS, des photos, des contacts, des messages et bien plus encore de votre téléphone Android vers votre ordinateur via votre réseau WiFi local ou un câble USB.

Après avoir connecté votre téléphone Android à votre ordinateur Windows via WiFi ou un câble USB, vous pouvez sauvegarder et imprimer des messages SMS dans le format de votre choix, copier de la musique de votre téléphone vers votre ordinateur, synchroniser votre bibliothèque iTunes avec votre téléphone et bien plus encore. C'est actuellement l'un des moyens les plus efficaces de connecter votre téléphone Android et votre ordinateur Windows.

Droid Transfer vous permet de transférer en toute transparence des messages SMS et MMS de votre téléphone Android vers votre ordinateur. Vous pouvez enregistrer les messages dans un large éventail de formats, y compris Texte, HTML ou PDF - les messages sont enregistrés avec des dates et des heures, et tous les emojis sont intacts. Vous pouvez également imprimer directement les messages.

Droid Transfer vous permet de transférer des photos de votre téléphone Android vers votre ordinateur, ou de votre ordinateur vers votre téléphone si vous préférez. De plus, il comprend la fonction intelligente « Enregistrer de nouvelles photos », qui vous permet d'enregistrer uniquement les images qui n'ont pas encore été sauvegardées auparavant. Vous pouvez également afficher l'intégralité de votre galerie de photos dans le logiciel et supprimer les images indésirables directement à partir du logiciel.

Droid Transfer peut transférer de la musique de votre téléphone vers votre ordinateur en un seul clic. Vous pouvez également synchroniser votre iTunes avec votre téléphone Android, ce qui est idéal pour ceux qui passent d'un iPhone à un téléphone Android. De plus, ce logiciel peut synchroniser automatiquement les dossiers musicaux de votre téléphone et de votre ordinateur, garantissant ainsi leur mise à jour.

Vous pouvez transférer tous les contacts de votre téléphone Android vers votre ordinateur. Les contacts peuvent être enregistrés sous forme de fichiers vCard, où ils peuvent être compatibles avec les contacts Windows et Outlook. Vous pouvez également les enregistrer sous forme de fichiers CSV, dans lesquels les informations de contact sont répertoriées dans une feuille de calcul. Le logiciel vous permet également de sauvegarder les contacts de votre appareil Android et de les restaurer sur un autre appareil Android, ainsi que d'ajouter, de modifier et de supprimer des contacts de votre PC.



Droid Transfer vous donne la liberté totale de gérer tous les fichiers de votre téléphone Android via votre ordinateur. Vous pouvez parcourir vos bibliothèques de fichiers, copier des fichiers, les enregistrer sur votre ordinateur, supprimer des fichiers indésirables et transférer des fichiers de votre ordinateur vers le téléphone. C'est un moyen incroyablement pratique de gérer vos fichiers Android.

Droid Transfer vous permet de sauvegarder le calendrier de votre téléphone Android sur votre ordinateur. Vous pouvez également envoyer le calendrier à votre Outlook, à partir duquel vous pouvez les enregistrer sur un autre téléphone. Cette fonctionnalité garantit que vous ne perdez jamais vos rendez-vous essentiels si quelque chose arrive à votre téléphone.

Les téléphones Android ne peuvent stocker qu'un maximum de 500 journaux d'appels, c'est-à-dire des informations sur la date et la durée des appels envoyés et reçus à partir de différents numéros. Droid Transfer vous permet d'exporter tous ces journaux d'appels sur votre ordinateur, afin que vous y ayez toujours accès et qu'il n'y ait aucun risque que les informations soient écrasées.

L'un des meilleurs aspects de Droid Transfer est qu'il simplifie la connexion entre vos téléphones Android et les PC Windows. Vous devez installer Droid Transfer sur votre PC Windows et installez Transfer Companion sur votre téléphone Android (à partir du Google Play Store ). Vous pouvez maintenant connecter les deux via votre réseau WiFi local ou via un câble USB.

Pour les connexions Wi-Fi, assurez-vous que votre PC et votre téléphone Android sont connectés au même réseau Wi-Fi. Lorsque vous accédez au logiciel Droid Transfer, vous recevez un code QR que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Vous pouvez maintenant transférer du contenu de votre téléphone Android vers votre Windows. Alternativement, vous pouvez connecter les deux via un câble USB après avoir modifié certains paramètres.

Dans les deux cas, l'installation et l'utilisation de Droid Transfer sont incroyablement faciles. Si vous cherchez un moyen simple de gérer le contenu de votre téléphone, nous vous recommandons fortement d'explorer cette application.