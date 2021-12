Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous pourriez avoir besoin dun pass Covid pour certains lieux, événements ou à des fins de voyage. Le laissez-passer indique soit que vous êtes doublement vacciné, soit quil prouve que vous avez un test PCR négatif ou que vous avez enregistré un flux latéral négatif sur le site Web du gouvernement au cours des dernières 48 heures.

Si vous vous demandez comment obtenir un NHS Covid Pass sur votre téléphone et télécharger un PDF du pass, vous êtes au bon endroit car nous vous guiderons à travers. Nous avons également une fonctionnalité distincte sur la façon dajouter le pass à votre Apple Wallet si vous êtes un utilisateur diPhone.

Vous devez avoir 16 ans ou plus pour obtenir un NHS Covid Pass pour voyager, tandis que les personnes de 18 ans et plus peuvent utiliser un NHS Covid Pass numérique pour les événements et les lieux.

Comme mentionné, vous devez soit être doublement vacciné pour obtenir un NHS Covid Pass, soit avoir enregistré un résultat négatif au cours des 48 dernières heures. Pour ceux qui optent pour la voie du statut vaccinal, vous devez avoir été vacciné en Angleterre, au Pays de Galles ou sur lîle de Man. Les personnes vaccinées en Écosse doivent vivre en Angleterre et être inscrites auprès dun médecin généraliste en Angleterre.

Vous pouvez utiliser lapplication principale du NHS (différente de lapplication de suivi et de traçabilité) pour obtenir un Covid Pass, ou vous pouvez utiliser le site Web du NHS . Vous aurez besoin dun identifiant NHS pour les deux, que vous pouvez configurer à ce moment-là, mais le site Web du NHS recommande de le faire deux semaines avant davoir besoin du pass.

Pour créer un identifiant NHS, vous aurez besoin de votre numéro NHS et vous devrez saisir des informations vous concernant. Pour lapplication, vous devrez également faire une vidéo pour prouver qui vous êtes mais cest très simple et il y a un pas à pas. Une fois que vous avez créé la connexion NHS et quelle a été certifiée, vous pourrez utiliser un nom dutilisateur et un mot de passe pour accéder à lapplication et au site Web NHS. Vous devrez vivre en Angleterre et être inscrit auprès dun médecin généraliste en Angleterre pour lutiliser.

Pour obtenir un NHS Covid Pass, téléchargez une copie PDF ou obtenez-la par e-mail :

Ouvrez lapplication ou le site Web du NHS Connectez-vous avec votre identifiant NHS Appuyez sur Obtenir le NHS Covid Pass Sélectionnez Voyage ou Domestique Balayez vers le haut pour voir plus doptions Sélectionnez Télécharger une copie PDF et choisissez où enregistrer ou partager Sélectionnez Recevoir une copie hors ligne par e-mail, appuyez sur confirmer et envoyer

Si vous êtes doublement vacciné, le NHS Covid Pass est valable 30 jours. Après les 30 jours, vous devrez actualiser le pass et retélécharger une copie PDF, le renvoyer à votre adresse e-mail ou le rajouter à votre Apple Wallet.

Si vous avez enregistré un test PCR ou un test de flux latéral négatif, le NHS Covid Pass est valable 48 heures après le résultat négatif.

Si vous avez un test PCR positif, le NHS Covid Pass est valable 30 jours. Cette période de 30 jours sera actualisée à chaque fois que vous vous connecterez, jusquà 180 jours après le résultat positif.

Il vaut la peine de vérifier la date dexpiration sur le PDF de votre NHS Covid Pass avant de lutiliser.

Si vous êtes complètement vacciné ou si vous avez eu un résultat de test positif, le code-barres sur le NHS Covid Pass PDF est valable 30 jours.

Lapplication NHS peut vous demander de confirmer votre numéro de téléphone lorsque vous vous connectez. Si vous ne le confirmez pas, votre NHS Covid Pass sera valide pendant 72 heures.

Vous pouvez vous rendre sur le site Web du NHS pour plus dinformations.