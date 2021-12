Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Life360, qui a récemment accepté dacquérir Tile , vendrait les données de localisation de ses 33 millions dutilisateurs à "quasiment tous ceux qui souhaitent lacheter".

Un nouveau rapport de Markup a affirmé que Life360 utilise sa plate-forme vieille de 13 ans pour collecter et vendre des données utilisateur à des tiers. Life360 est surtout connu pour son service de suivi familial basé sur la localisation qui permet à vos amis et aux membres de votre famille de partager leur position exacte avec vous et entre eux.

Life360 propose également des fonctionnalités telles que lhistorique des positions et les itinéraires favoris.

La société basée à San Francisco a apparemment gagné 16 millions de dollars lannée dernière seulement en vendant les données de localisation de ses utilisateurs. Il aurait vendu ces données à des sociétés de marketing telles que Cuebiq pour mener des campagnes de marketing. Un ancien employé a décrit Life360 comme "lune des plus grandes sources de données pour lindustrie" - ce qui est particulièrement ahurissant compte tenu de son acquisition de Tile, qui fabrique une gamme de dispositifs de suivi populaires .

Le PDG de Life360, Chris Hulls, a déclaré à Markup que les données de ses utilisateurs constituent "une partie importante de notre modèle commercial", lui permettant doffrir des services gratuits. Cependant, selon Hulls, sa politique de confidentialité lempêche de vendre des données permettant didentifier ses utilisateurs.

Hulls a également déclaré que Life360 navait pas lintention de vendre les données des appareils Tile.