(Pocket-lint) - Il y a peu de temps, TikTok a fait son entrée sur grand écran en lançant TikTok TV, une application sur les plates-formes Amazon Fire TV qui vous permet de regarder vos créateurs préférés sur votre téléviseur au lieu davoir à regarder votre téléphone.

Maintenant, il élargit la disponibilité de lapplication en lamenant à une gamme de téléviseurs intelligents aux États-Unis et au Canada, y compris Google TV et dautres appareils Android TV OS, les téléviseurs intelligents LG et les téléviseurs intelligents Samsung.

Cela devrait prendre quelque chose qui nest vraiment disponible que pour une certaine tranche de personnes et vraiment ouvrir le marché à beaucoup de choses.

La version télévisée de TikTok est à peu près la même que la version mobile, avec juste beaucoup plus despace pour présenter chaque vidéo pendant que vous la regardez. Tout comme du côté mobile des choses, il y a un flux For You dans lequel se perdre, en sappuyant sur lalgorithme effrayant de TikTok pour vous offrir du plaisir.

TikTok na pas concrètement indiqué sil prévoyait encore plus de plates-formes pour accueillir lapplication sur toute la ligne, mais nous ne parierions pas contre cela à ce stade.

Donc, si vous êtes basé aux États-Unis ou au Canada et que vous possédez lune de ces marques de téléviseurs, consultez bientôt ses listes dapplications pour voir si vous pouvez vous procurer TikTok TV et préparez-vous à vous connecter - il ny a rien de tel que de perdre la notion du temps sur votre télé ainsi que sur votre téléphone, hein ?