(Pocket-lint) - Vous vous souvenez peut-être de la chanson à succès « Kids » du début des années 2000. Eh bien, il semble que Robbie et Kylie soient de retour, mais cette fois, ils soutiennent un service de streaming musical pour votre téléviseur.

Roxi a été initialement lancé en tant que gadget de karaoké en 2017 et a depuis rencontré le succès en tant que plate-forme de streaming basée sur la télévision. Selon la marque, elle a connu un grand boom dutilisateurs pendant les périodes de verrouillage et elle estime quelle peut devenir connue sous le nom de « Netflix for Music ».

La nouvelle application permettra aux Britanniques de diffuser 70 millions de pistes, y compris des albums, des chansons et des clips musicaux ; ainsi que chanter au karaoké et jouer à des jeux de musique gratuitement.

Le service Roxi propose 140 000 karaokés et Karaoke With The Stars chantent sur des morceaux, ainsi que la possibilité de tester vos connaissances musicales avec le jeu musical Name The Song de Roxi.

Lapplication est lancée sur Sky Q , Fire TV , Android TV et Google TV sur les téléviseurs intelligents compatibles Sony Bravia, Panasonic, Philips, Toshiba TCL, HiSense et Shield et les décodeurs avec Samsung TV et dautres à suivre bientôt.

Pour célébrer le lancement, Roxi offre plus dun million de microphones de karaoké Roxi, au prix normal de 29,99 £ pièce.

Rob Lewis, PDG de Roxi, a déclaré dans une déclaration à Pocket-lint "Nous sommes sur le point de voir un changement radical dans la façon dont nous consommons et interagissons avec la musique à la maison. Ladoption massive dapplications télévisées comme Netflix et Disney+ nest que le début . Roxi mène la charge dans la deuxième révolution des applications TV ; clips musicaux, jeux et karaoké".