Quest-ce que Deezer et comment ça marche ?

(Pocket-lint) - Deezer est un service de streaming musical qui vous donne accès à plus de 73 millions de chansons dans le monde, ainsi quà dautres contenus audio tels que des podcasts, similaires à Spotify et Tidal .

Deezer a toujours été axé sur laudio de haute qualité et a été le premier service à lancer Sony 360 Reality Audio sur sa plate-forme. Cependant, au moment de la rédaction, il noffre pas d audio de qualité maître haute résolution , ce dont se vante le concurrent Tidal.

Le forfait Premium de Deezer permet aux utilisateurs de profiter de pistes de qualité CD 16 bits 44,1 kHz au format FLAC. Ceci est actuellement inégalé par Spotify, mais cest une fonctionnalité promise par son propre plan HiFi à venir.

Pour vous aider à décider si Deezer vaut votre temps, en particulier lorsquil est confronté à la concurrence, nous avons expliqué comment Deezer fonctionne et ce qui en fait potentiellement valoir votre argent durement gagné.

Deezer vous permet dessayer sans avoir besoin dinformations de paiement, en choisissant plutôt de vous proposer des publicités entre les pistes similaires au niveau gratuit de Spotify. Cest vraiment pratique car cela vous permet dessayer la plupart des fonctionnalités sans risque. Pour essayer les fonctionnalités audio HiFi et 360, vous devez vous inscrire.

Deezer peut être utilisé dans votre navigateur Web sur le bureau et dispose également dune application dédiée pour Windows et macOS. Il contient des applications mobiles pour Android et iOS et même diverses montres intelligentes . Il existe des intégrations avec divers haut-parleurs intelligents , systèmes dinfodivertissement automobile et plates-formes de télévision .

Lors du premier lancement de lapplication, Deezer vous offre un moyen intuitif de sélectionner les artistes que vous aimez et avec chacun dentre eux, dautres artistes apparaissent. Cest super facile et ne prend que quelques minutes.

Deezer utilise ces données pour organiser des listes de lecture et suggérer des artistes et des morceaux que vous pourriez apprécier, dès le premier jour. Il est très facile de naviguer sur la plate-forme, linterface utilisateur est extrêmement simple, vous pouvez donc vous plonger directement dans la musique.

Vous pouvez voir combien coûte Deezer dans votre région ici . Trois plans principaux sont disponibles :

Loption gratuite de Deezer permet daccéder à lintégralité du catalogue musical ainsi quaux podcasts et à la radio, mais avec lajout de publicités non désactivables entre les chansons. Sur mobile, il correspond à Spotify, permettant uniquement la lecture en mode aléatoire et vous offrant six sauts par heure. Les listes de lecture sélectionnées vous permettent des sauts illimités, et ceux-ci sont marqués dune icône de lecture sur la couverture.

Fait intéressant, nous avons constaté que lapplication de bureau nous permettait découter des albums complets sans mélanger avec des sauts apparemment illimités. Alors que sur mobile, si vous sélectionnez un album, il jouera un mélange de chansons « inspirées par » ledit album.

Le forfait Premium de Deezer coûte 11,99 £ par mois au Royaume-Uni. Il y a une promotion pour les nouveaux abonnés offrant 99p par mois pendant les deux premiers mois. Vous pouvez économiser 25 % en achetant un abonnement annuel.

Deezer Premium supprime les limitations du niveau gratuit, vous permettant daccéder à plus de 73 millions de chansons, podcasts et radio sans interruption. Vous pouvez associer jusquà trois appareils à un seul compte, mais vous ne pourrez en écouter quun à la fois.

Vous aurez accès à la qualité sonore HiFi FLAC et pourrez télécharger des chansons pour une écoute hors ligne. Le 360 Reality Audio de Sony est également inclus, mais vous devrez utiliser son application Deezer 360 sur iOS ou Android, il ny a actuellement pas déquivalent pour une utilisation sur ordinateur.

Deezer Family vous offre six comptes Premium individuels pour 17,99 £ par mois, à condition que vous viviez sous le même toit. Cest essentiellement équivalent au plan familial de Spotify , bien que légèrement plus cher, au moins au Royaume-Uni. Lavantage avec Deezer est que les six comptes peuvent diffuser de la musique de qualité CD, ce qui nest pas proposé par les concurrents.

Outre les applications mobiles et de bureau obligatoires, Deezer propose un nombre impressionnant dintégrations avec des produits tiers.

Il existe de nombreux supports pour les systèmes audio tels que Sonos , Amazon Alexa et Google Nest Audio . Ainsi que les fonctionnalités Chromecast et Apple Airplay pour améliorer la compatibilité entre les appareils.

Pour écouter en déplacement, Deezer propose une large gamme dintégrations de voiture ; y compris Apple CarPlay , Android Auto , RockScout et BMW . L application Waze vous permet de contrôler Deezer sans quitter également votre écran de navigation.

Il existe également des applications pour Xbox , Roku et Android TV , il est donc assez facile de faire vibrer les rythmes de vos haut-parleurs home cinéma .

Deezer est actuellement disponible dans plus de 185 pays, sur six continents et prévoit den ajouter dautres à la liste. Une liste à jour des pays pris en charge peut être trouvée ici .

Une fois que vous aurez téléchargé lapplication Deezer et que vous vous serez inscrit, vous passerez par un processus de personnalisation de la musique, vous demandant de sélectionner les artistes que vous aimez. Après avoir terminé le processus simple, vous vous retrouverez sur lécran de musique. Ici, vous verrez une sélection de musique que la plate-forme pense que vous apprécierez en fonction de vos sélections, et après avoir utilisé lapplication pendant un certain temps, en fonction de vos habitudes découte également.

Il y a une barre de menu en bas de lécran pour naviguer vers les différentes sections de Deezer. Il y a cinq onglets décran dans la barre de menu :

Musique : Cette page regorge de suggestions de musique que Deezer pense que vous aimerez, sous forme de playlists, de stations de radio, de suggestions dartistes et de classements.

Podcasts : Ici, vous pouvez accéder à la bibliothèque de podcasts de Deezer. La plateforme proposera des podcasts populaires, vous permettra de naviguer par catégorie et de donner quelques recommandations éditoriales. Vous pouvez également parcourir par durée ou par réseau de podcast, ce qui est pratique. Enfin, il y a quelques recommandations de stations de radio en bas.

Favoris : chaque fois que vous ajoutez une chanson, un album, un artiste ou une liste de lecture à vos favoris, il est ajouté à cet onglet sous Pistes préférées, listes de lecture, albums, artistes ou mixes. Vous pouvez également trouver votre musique et vos podcasts téléchargés ici.

Recherche : Longlet de recherche vous permet de rechercher une chanson, un artiste, un podcast ou un genre spécifique. Il vous permet également de parcourir la musique par genre et catégorie. Cet onglet dispose dune fonctionnalité de type Shazam vous permettant dutiliser le microphone de votre appareil pour rechercher une chanson.

Premium : si vous utilisez le plan gratuit, cela vous amènera à un écran vous montrant les options de mise à niveau. Sur le plan premium, cet onglet disparaît.

Si vous décidez que vous ne voulez plus être abonné à Deezer, le processus est assez simple.

Allez dans Paramètres

Sélectionnez Gestion de compte

Sélectionnez Gérer mon abonnement

Sélectionnez Annuler mon abonnement

Sélectionnez la raison de lannulation, puis sélectionnez Confirmer

Accédez à votre profil

Sélectionnez les paramètres du compte

Sélectionnez Gérer mon abonnement

Sélectionnez Annuler mon abonnement

Sélectionnez la raison de lannulation, puis sélectionnez Confirmer

Les alternatives incluent : Spotify, YouTube Music, Amazon Music Unlimited, Tidal et Apple Music. Chacun de ces services vous permet non seulement de diffuser de la musique, mais également de télécharger et découter hors ligne.

Le principal attrait de Deezer est sa qualité HiFi et sa prise en charge audio 360. Il noffre pas denregistrements MQA comme Tidal, mais cest aussi beaucoup moins cher, et certains ne sont pas aussi convaincus des avantages de MQA. Spotify ne peut pas encore rivaliser sur la qualité HiFi, mais ses recommandations sont plus avancées et ses fonctionnalités sociales sont meilleures. Il convient également de noter quAmazon Music Unlimited propose un service similaire à Deezer à un prix légèrement inférieur.

Deezer se situe en quelque sorte à mi-chemin entre les services, ce nest probablement pas le bon choix pour tout le monde, mais cela pourrait tomber dans votre zone Boucle dor.

