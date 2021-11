Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Square a ouvert son application C ash aux adolescents, en annonçant que les personnes de plus de 13 ans peuvent utiliser lapplication pour dépenser ou envoyer de largent à des amis.

Lapplication, qui nétait auparavant disponible que pour les personnes âgées de 18 ans ou plus, est en concurrence directe avec Venmo , qui ne permet pas aux personnes de moins de 18 ans dutiliser son service. Les mineurs qui utilisent lapplication Cash doivent toujours obtenir lautorisation de leurs parents ou tuteurs pour utiliser lapplication, et ils nauront pas accès à tout ce que fait lapplication Cash, y compris la possibilité dinvestir ou dutiliser Bitcoin.

Square a également déclaré que les adolescents ne pouvaient pas déposer de chèques.

La principale caractéristique que les adolescents adoreront et utiliseront probablement, ce sont les transactions peer-to-peer. Sils doivent partager le coût dune pizza avec des amis, ils peuvent simplement utiliser lapplication Cash pour leur envoyer de largent. Ils obtiennent également une carte de débit personnalisable quils peuvent utiliser dans les magasins, ainsi que la prise en charge d Apple Pay et de Google Pay .

Square a déclaré que les parents et les tuteurs peuvent voir chaque transaction et transférer via des relevés mensuels. Les parents et les tuteurs peuvent également désactiver la carte de débit Visa Cash Card et le compte Cash App de leur adolescent à tout moment en contactant lassistance.

Gardez à lesprit que Cash App nest pas le seul service à proposer des services bancaires ou de paiement en ligne aux enfants de 13 ans. Apple Cash , par exemple, permet aux utilisateurs adolescents via une option familiale. Mais Cash App est toujours remarquable car il est populaire et appartient à Square, que Jack Dorsey a cofondé avec Twitter.