(Pocket-lint) - Si vous êtes un fan de Harry Potter: Wizards Unite, désolé de le dire, il est presque temps de raccrocher vos baguettes pour la dernière fois, car le jeu de réalité augmentée (AR) mobile doit fermer.

Alors, à quand exactement votre dernière chance de tuer des gobelins et des démons ? Niantic, le développeur du jeu, donne aux joueurs jusquau 31 janvier 2022 pour sortir et partir en quête. Passé ce délai, le jeu sera supprimé à la fois de Google Play Games et de lApp Store dApple.

Alors pourquoi Niantic « fait un Cedric Diggory » avec Harry Potter : Wizards Unite ? La société gère également Pokemon Go , qui a été extrêmement populaire et a duré bien plus longtemps que le passage dun peu plus de deux ans de Potter en tant que jeu mobile AR.

"Tous les jeux ne sont pas faits pour durer éternellement", lit-on dans le blog officiel du développeur. Prenez cela comme vous le voulez : vraisemblablement, le jeu nest tout simplement pas assez rentable pour valoir la peine dêtre exécuté au-delà dun point donné. Cependant, il y a plus à venir du jeu au cours des derniers mois, y compris "une variété dévénements dans le jeu, de nouveaux contenus et des changements de gameplay".

Ce nest certainement pas non plus la fin de la vision actuelle de Niantic pour les jeux mobiles AR. Le développeur vient de lancer Pikmin Bloom , tandis que Transformers: Heavy Metal est attendu dans le futur (ce dernier titre est actuellement en phase de lancement progressif pour les joueurs de Nouvelle-Zélande, des Philippines et du Danemark uniquement).

Mais si une franchise aussi profondément aimée que Harry Potter ne peut pas survivre, alors comment Pikmin et Transformers résisteront-ils à lépreuve du temps ? "Nous utiliserons tous les enseignements de Harry Potter: Wizards Unite dans nos autres projets", déclare Niantic.

Draco dormiens nunquam titillandus.

