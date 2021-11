Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pinterest introduit une nouvelle fonctionnalité de magasinage à domicile de type QVC juste à temps pour la saison des vacances : Pinterest TV.

Pinterest TV est une nouvelle série démissions en direct mettant en vedette les meilleurs créateurs qui mettent en avant des produits que dautres utilisateurs peuvent acheter. Les créateurs peuvent montrer et créer des liens vers des produits pendant leurs émissions, ainsi que proposer des remises. Vous pouvez ensuite afficher, sélectionner et acheter le produit sur le site dun détaillant. Cest un peu comme QVC aux États-Unis - un réseau/chaîne dachat à domicile. Cependant, Pinterest TV est limité aux utilisateurs de lapplication mobile Pinterest et tous les achats se font en dehors de la plate-forme.

Les épisodes démissions télévisées Pinterest sont diffusés du lundi au vendredi à 18 h HE aux États-Unis.

Les émissions télévisées de Pinterest couvrent une gamme de sujets différents, tels que la mode, la beauté et la maison. Voici quelques-uns des spectacles annoncés jusquà présent:

Christian On : Le créateur de mode vedette Christian Siriano reproduisant les recherches de mode les plus populaires sur Pinterest.

créateur de mode vedette Christian Siriano reproduisant les recherches de mode les plus populaires sur Pinterest. Unfail My : Monica Suriyage et les créateurs culinaires de Pinterest aideront à sauver des plats de vacances ratés.

Monica Suriyage et les créateurs culinaires de Pinterest aideront à sauver des plats de vacances ratés. Tom Tries : le médaillé dor olympique Tom Daley passe du temps chaque semaine à apprendre de nouvelles compétences aux grands-mères et aux grands-pères.

médaillé dor olympique Tom Daley passe du temps chaque semaine à apprendre de nouvelles compétences aux grands-mères et aux grands-pères. Manny Does: L entrepreneur en beauté Manny MUA répond aux questions les plus courantes sur la beauté des vacances dans cette série hebdomadaire.

entrepreneur en beauté Manny MUA répond aux questions les plus courantes sur la beauté des vacances dans cette série hebdomadaire. Achetez ceci : la comédienne Robyn Schall - avec les créateurs Pinterest - montrera à quoi ressemblent les produits en temps réel.

Les épisodes démissions télévisées de Pinterest sont diffusés chaque jour de la semaine et sont enregistrés et disponibles pour que les utilisateurs puissent les regarder à la demande directement via Pinterest.

Pour commencer à utiliser Pinterest TV, vous devez dabord le trouver. Ouvrez la dernière version de lapplication Pinterest et cliquez sur licône TV dans le coin. Cest ça!

Pinterest propose également une version de bureau de Pinterest TV à laquelle vous pouvez accéder ici.

Tout en regardant des épisodes diffusés en direct, vous pouvez interagir avec les hôtes et poser des questions via une interface de chat.

Les animateurs de Pinterest TV sont autorisés à activer des expériences dachat pendant leurs émissions, y compris un "tiroir de produits" qui met en évidence les prix, les détails des produits, linventaire et les remises dune durée limitée. Chaque vendredi, vous bénéficierez de réductions sur les plus grandes marques telles que Patagonia et Mented.

Pinterest TV sera disponible aux États-Unis pour les utilisateurs iOS de lapplication mobile Pinterest à partir du 8 novembre 2021.

Consultez le blog dannonce de Pinterest pour plus de détails.