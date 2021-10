Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez peut-être entendu parler d Amazon Go, le style de supermarché « just walk out » , mais il y a maintenant un rival très britannique qui est ouvert à Holborn à Londres : Tesco GetGo.

GetGo vise une expérience sans paiement, les clients pouvant télécharger lapplication Tesco Grocery & Clubcard - disponible pour les appareils Apple iOS et Android - puis simplement sortir du magasin après avoir fait leurs sélections.

Les caméras autour du magasin GetGo, combinées à lintelligence artificielle (IA), reconnaîtront automatiquement ce que vous avez emballé dans votre panier et vous pourrez ensuite partir pour une facturation automatisée via lapplication.

Cependant, ce nest pas totalement gratuit, car les articles soumis à des restrictions tels que le tabac et lalcool nécessitent une station dotée de personnel pour vérifier lâge légal des clients avant de telles ventes.

Tesco GetGo arrive après que les essais dune configuration similaire au siège du géant des supermarchés, à Welwyn Garden City, aient été un succès. Cest un peu sur les talons dAmazon, bien sûr, car le géant américain a déjà déployé bon nombre de ses magasins Go aux États-Unis, avant louverture de son premier équivalent Amazon Fresh à Ealing, Londres, en mars 2021.

Alors, est-ce lavenir du shopping ? Tesco dit quil va lancer lessai en magasin GetGo pour voir "comment les clients réagissent". Si cest un succès, nous verrons sûrement plus dexpériences sans contact et sans caisse se déployer dans diverses régions du pays. Et nous soupçonnons que ses principaux rivaux, tels que Sainsburys et Waitrose, ne seront pas trop loin non plus...