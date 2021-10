Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La plate-forme dentraînement à domicile Fiit étend sa portée au-delà des haltères et des kettlebells, taquinant lintégration des vélos pneumatiques qui commencera au début de lannée prochaine.

Annonçant le déménagement dans un article de blog , la société a détaillé un nouveau partenariat avec Assault Fitness - qui fournira les vélos connectés - qui permettra aux utilisateurs de recevoir simultanément des informations de suivi des appareils portables typiques et du vélo pneumatique.

LAssaultBike sadaptera à la propre marque de métriques de Fiit, avec leffort sur le vélo, la production totale, le RPM et le suivi des reps, tous pris en compte dans une nouvelle formule qui montrera les performances dans trois nouveaux types de classe - Metcon, Sprint et Endure.

Metcon - ou conditionnement métabolique - est un style dentraînement lactique anaérobie, Fiit indiquant que ces entraînements sont une émanation de ses propres cours dhaltères Shred. Le sprint, comme son nom lindique, concerne de courtes périodes deffort et cherchera à entraîner la force et la puissance explosives.

Endure, encore une fois, est assez explicite et se concentrera sur le renforcement de lendurance de lutilisateur - un peu comme les classes Nonstop actuelles de Fiit.

Dans un nouvel ajout à lapplication, les entraînements de récupération font également leurs débuts grâce au vélo à air, sous la forme de séances de récupération active, détirement, de mobilité et dactivation.

Laccès anticipé à ces nouvelles fonctionnalités dair bike commencera en janvier 2022, les utilisateurs de Fiit pouvant enregistrer leur intérêt avant le 31 octobre et finir peut-être par être lune des 100 personnes à tester la nouvelle technologie, bien quaucun détail sur les prix ou les forfaits nait été dévoilé. encore par la plate-forme de paiement à lutilisation.

On ne sait pas non plus quand le lancement à grande échelle aura lieu, mais, lorsquil sera finalement déployé dans le cadre de lexpérience Fiit, il offre à ceux qui choisissent une plate-forme de fitness à domicile de nombreuses options parmi lesquelles choisir.

Avec Peloton qui sest étendu à davantage de domaines dentraînement à domicile au cours de la dernière année, il nest pas surprenant de voir un mouvement similaire de Fiit. Même si ces deux plates-formes fonctionnent toujours dans des domaines différents du fitness et sadressent donc à un type dexercice légèrement différent, leur objectif de se développer et de devenir la solution de prédilection pour les entraînements à domicile devient plus clair.

Nous garderons un œil sur cela et tenterons de tester lintégration une fois la version finalisée, alors restez à lécoute pour en savoir plus.

